Для поездки в Москву теперь нужно оформить цифровой пропуск

Планируя поездку в Москву теперь необходимо оформить цифровой пропуск, чтобы перемещаться по городу. Такие меры приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции. Правила касаются приобретения билетов как дистанционно, так и в агентствах (кассах) – на все виды транспорта с конечным, либо остановочным пунктом в столице.

Требование оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории Москвы введено в целях соблюдения режима повышенной готовности в столице и в период самоизоляции для контроля за передвижением граждан в период всеобщей самоизоляции. Согласно введенным требованиям лица, использующие личный, либо общественный транспорт, а также такси без пропуска, будут привлекаться к административной ответственности.

Информация об оформлении Цифрового пропуска на передвижение по столице страны размещена на сайте администрации Москвы.

Также при планировании поездок внутри страны необходимо уточнять информацию о введенных регионами мерах обязательной 14-дневной самоизоляции и медицинском наблюдении пассажиров, прибывших из других регионов страны. Список регионов, принявших соответствующие ограничения, постоянно меняется, актуальная информация в региональных подразделениях Роспотребнадзора.