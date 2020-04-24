В Мазановском районе главный бухгалтер муниципального учреждения обвиняется в мошенничестве

Прокурор Мазановского района направил в суд уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера муниципального учреждения. Женщина обвиняется в мошенничестве и растрате вверенных ей денежных средств с использованием служебного положения. Она оплатила задолженность по своему кредиту из бюджетных денег.

Обвиняемая работала главным бухгалтером в МАОУ «Мазановский МУК». Следствие установило, что женщина в течение 2018 года, обманывая директора учреждения, изготовила фиктивное штатное расписание, в которое внесла недостоверные сведения о размере своего должностного оклада. Излишне начисленная и неправомерно полученная сумма заработной платы составила более 128 тысяч рублей.

Кроме того, имея задолженность по кредиту, используя служебное положение, главный бухгалтер подготовила платежные поручения о перечислении денег в адрес кредитной организации. В качестве назначения платежа женщина указала «удержания из заработной платы по исполнительному производству». Таким образом, обвиняемая совершила растрату вверенных ей денежных средств на сумму свыше 20 тысяч рублей.

В ходе предварительного расследования главный бухгалтер учреждения признала вину в совершении преступления, частично возместила ущерб. Выявили преступление и обеспечивали оперативное сопровождение по уголовному делу сотрудники УФСБ России по Амурской области.

Предварительное расследование проведено следственным отделением МО МВД России «Мазановский», сообщает областная прокуратура.