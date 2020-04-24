Благовещенка считает, что люди до конца не понимают, что такое защитные маски

Жительница Благовещенска сообщила в редакцию Амур.инфо, что несколько раз видела в общественных местах города людей даже в карнавальных масках. Защитных масок на них не было. Женщина заявила, что это недопустимо. Но считает, что многим людям все равно до конца непонятно, что такое защитная маска.

«Я сама занимаюсь волонтерством и развожу продукты пожилым людям в период коронавируса, отвечаю на звонки. Видела нескольких людей в супермаркете, они были в карнавальных масках. В карнавальных! Кто-то прикрывается шарфиками. Считаю, что многим не понятно, что такое средства индивидуальной защиты, поэтому возникают подобные случаи», - отметила горожанка.

Согласно распоряжению губернатора № 75-р от 21.04.2020 года, с 24 апреля запрещен вход и нахождение в объектах розничной торговли, услуг и общественном транспорте без средств индивидуальной защиты – масок или респираторов.

Ответственность в данном случае наступает согласно статье 20.6.1 КоАП РФ. Она гласит, что «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, (…) влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей». А режим повышенной готовности в Амурской области действует с 27 января.

В МО МВД России «Благовещенский» пояснили, что 24 апреля сотрудники полиции провели первые рейды в общественном транспорте и объектах розничной торговли. Полицейские останавливали граждан, «не имеющих надетых на лице соответствующим образом средств индивидуальной защиты – масок и респираторов». В первый раз с теми, кто был без масок, ограничились профилактическими беседами.