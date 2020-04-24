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сегодня, 16:30 3

Благовещенка считает, что люди до конца не понимают, что такое защитные маски

Благовещенка считает, что люди до конца не понимают, что такое защитные маски

Жительница Благовещенска сообщила в редакцию Амур.инфо, что несколько раз видела в общественных местах города людей даже в карнавальных масках. Защитных масок на них не было. Женщина заявила, что это недопустимо. Но считает, что многим людям все равно до конца непонятно, что такое защитная маска.

«Я сама занимаюсь волонтерством и развожу продукты пожилым людям в период коронавируса, отвечаю на звонки. Видела нескольких людей в супермаркете, они были в карнавальных масках. В карнавальных! Кто-то прикрывается шарфиками. Считаю, что многим не понятно, что такое средства индивидуальной защиты, поэтому возникают подобные случаи», - отметила горожанка.

Согласно распоряжению губернатора № 75-р от 21.04.2020 года, с 24 апреля запрещен вход и нахождение в объектах розничной торговли, услуг и общественном транспорте без средств индивидуальной защиты – масок или респираторов.

Ответственность в данном случае наступает согласно статье 20.6.1 КоАП РФ. Она гласит, что «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, (…) влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей». А режим повышенной готовности в Амурской области действует с 27 января.

В МО МВД России «Благовещенский» пояснили, что 24 апреля сотрудники полиции провели первые рейды в общественном транспорте и объектах розничной торговли. Полицейские останавливали граждан, «не имеющих надетых на лице соответствующим образом средств индивидуальной защиты – масок и респираторов». В первый раз с теми, кто был без масок, ограничились профилактическими беседами.

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#здоровье #коронавирус

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Комментарии
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  • Ирина67532

    Ирина67532
    40 минут назад

    А вы попробуйте теперь их штрафовать. Под маской даже не узнаешь кто это был

  • uslon

    uslon
    29 минут назад

    Вчера стою у вызывного светофора. Подходит годов 65-и тётенька. В маске. Нажимает кнопку вызова правой голой рукой, при этом обжимая оставшимися пальцами эту коробку. Ожидая включения нужного сигнала светофора, этой же пятернёй поправила маску, почесала нос, протёрла глаз и вытерла губы под маской. Всё это не помешало ей правильно перейти по пешеходной дорожке улицу.

  • Охранник

    Охранник
    12 минут назад

    Страна дураков.Одни доказывают что маски спасут(штрафы конские),другие что от них толку именно от этого вируса никакого. Истинна где то рядом.

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