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сегодня, 16:29 1

Муниципалитетам Приамурья нужно больше средств для дезинфекции подъездов

Муниципалитетам Приамурья нужно больше средств для дезинфекции подъездов
Фото: pixabay.com

В Благовещенске состоялось очередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. На нем министр ЖКХ Приамурья Сергей Гордеев рассказал, что 15 муниципалитетов региона заявили о необходимости приобретения дополнительных объемов средств для дезинфекции подъездов жилых домов. Это 5,5 тысячи литров дезинфицирующего раствора и 1,4 тонны сухой извести.

Как пишет пресс-служба правительства Амурской области, эта потребность будет удовлетворена в ближайшее время. В данный момент все управляющие компании имеют необходимый запас.

По словам руководителя областной жилинспекции Сергея Молина, ведется постоянный контроль хода уборки и дезинфекции подъездов жилых домов Приамурья. В инспекцию предоставляется ежедневный отчет. На особом контроле – Благовещенск, Белогорск, Свободный, Шимановск, Тында и Зея. В Благовещенске каждый день проводятся рейды. Управляющие компании оперативно устраняют выявленные нарушения.

Ранее Амур.инфо сообщало, что дезинфекцию подъездов в домах Благовещенска проверит Амуржилинспекция.

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#ЖКХ #коронавирус

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Комментарии
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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Извините за глупый вопрос, а кто сказал что нужна эта дезинфекция? Сказали учёные, врачи или губернатор? Кто решил заливать города и деревни этим веществом? Способно ли оно помочь в борьбе с этой заразой? Вот вы сегодня залили подъезд антисептиком, на сколько его хватит? Каждый день надо поливать или раз в квартал? Что с людьми будет при длительном воздействии этого химиката? Что станется с аллергиками и астматиками и после этих дезинфекций ?

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