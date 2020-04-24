Муниципалитетам Приамурья нужно больше средств для дезинфекции подъездов

В Благовещенске состоялось очередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. На нем министр ЖКХ Приамурья Сергей Гордеев рассказал, что 15 муниципалитетов региона заявили о необходимости приобретения дополнительных объемов средств для дезинфекции подъездов жилых домов. Это 5,5 тысячи литров дезинфицирующего раствора и 1,4 тонны сухой извести.

Как пишет пресс-служба правительства Амурской области, эта потребность будет удовлетворена в ближайшее время. В данный момент все управляющие компании имеют необходимый запас.

По словам руководителя областной жилинспекции Сергея Молина, ведется постоянный контроль хода уборки и дезинфекции подъездов жилых домов Приамурья. В инспекцию предоставляется ежедневный отчет. На особом контроле – Благовещенск, Белогорск, Свободный, Шимановск, Тында и Зея. В Благовещенске каждый день проводятся рейды. Управляющие компании оперативно устраняют выявленные нарушения.

Ранее Амур.инфо сообщало, что дезинфекцию подъездов в домах Благовещенска проверит Амуржилинспекция.