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Исполняющим обязанности министра здравоохранения Амурской области назначена Светлана Леонтьева

Исполняющим обязанности министра здравоохранения Амурской области назначена Светлана Леонтьева

Светлана Леонтьева займет пост исполняющего обязанности министра здравоохранения Амурской области с 27 апреля. Месяц назад она была назначена на пост первого заместителя министра здравоохранения региона.

Прежний министр Евгения Жарновникова покидает свой пост по собственному желанию, сообщила пресс-служба правительства Амурской области.

До назначения Светлана Николаевна на протяжении четырех лет возглавляла Амурский областной онкологический диспансер, до этого являлась заместителем главного врача Амурской областной клинической больницы. Начинала свою трудовую деятельность на севере области – в Сковородинской районной больнице.

22 апреля в ходе пресс-конференции Светлана Леонтьева рассказала, что в Благовещенске появятся еще две лаборатории для диагностики коронавируса.

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#здоровье

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