Амурские предприятия наращивают выпуск многоразовых масок

Предприятия Амурской области наращивают производство многоразовых средств индивидуальной защиты. За два дня было произведено более 11 тысяч масок, они имеются в свободной продаже.

В ближайшее время многоразовые гигиенические маски появятся в продаже в аптеках.

Кроме того, многоразовыми средствами индивидуальной защиты будут обеспечены сотрудники УМВД, Росгвардии и МЧС. Заказ для силовых ведомств выполняют предприниматели области, первые партии поступят уже на выходных.

Также за 25-26 апреля местный производитель изготовит 100 многоразовых защитных костюмов из специальной ткани для медицинских работников. В понедельник их передадут в Амурскую областную инфекционную больницу. Всего предприятие изготовит 500 таких костюмов.

«Всем ведомствам и службам необходимо еще раз проанализировать свою потребность в средствах индивидуальной защиты для работников, которые контактируют с людьми. У нас достаточно средств в резервном фонде, наши предприниматели готовы помогать. Формируйте заявки – мы должны обеспечить необходимой защитой всех», – подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов, его цитирует пресс-служба правительства региона.