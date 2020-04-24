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сегодня, 16:02 3

Амурские предприятия наращивают выпуск многоразовых масок

Амурские предприятия наращивают выпуск многоразовых масок
Фото: pixabay.com

Предприятия Амурской области наращивают производство многоразовых средств индивидуальной защиты. За два дня было произведено более 11 тысяч масок, они имеются в свободной продаже.

В ближайшее время многоразовые гигиенические маски появятся в продаже в аптеках.

Кроме того, многоразовыми средствами индивидуальной защиты будут обеспечены сотрудники УМВД, Росгвардии и МЧС. Заказ для силовых ведомств выполняют предприниматели области, первые партии поступят уже на выходных.

Также за 25-26 апреля местный производитель изготовит 100 многоразовых защитных костюмов из специальной ткани для медицинских работников. В понедельник их передадут в Амурскую областную инфекционную больницу. Всего предприятие изготовит 500 таких костюмов.

«Всем ведомствам и службам необходимо еще раз проанализировать свою потребность в средствах индивидуальной защиты для работников, которые контактируют с людьми. У нас достаточно средств в резервном фонде, наши предприниматели готовы помогать. Формируйте заявки – мы должны обеспечить необходимой защитой всех», – подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов, его цитирует пресс-служба правительства региона.

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#коронавирус #производство

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Комментарии
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  • Sapsanische

    Sapsanische
    1 час назад

    это отлично, но маски должны быть 5-6 слойными, насколько мне известно. Сейчас шьют все, кому не лень

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Всеобщая идиотизация....

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Цены когда упадут до прежнего уровня? Когда контролирующие органы увидят 10 кратную наценку и начнут шевелиться?

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