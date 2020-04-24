Глава Приамурья поручил обеспечить безопасность на садоводческих маршрутах

На заседании оперативного штаба в правительстве Амурской области 24 апреля рассмотрели вопросы обеспечения безопасности граждан во время родительского дня, когда многие амурчане посещают могилы родственников. Также обсуждалась безопасность и на садоводческих маршрутах.

Что касается Радоницы или родительского дня, то решение об организации дополнительных автобусов, а также мерах безопасности принимаются руководителями муниципалитетов Приамурья в зависимости от текущей обстановки, отметили в правительстве. В целом же гражданам рекомендуется воздержаться от посещения кладбищ или временно отложить свой визит, это поможет избежать больших скоплений людей. Известно, что в большинстве городов для обеспечения безопасности отказались от выделения специальных автобусов до мест захоронений.

Главы муниципалитетов в ближайшее время доложат о потребностях и планах по организации садоводческих маршрутов.

«Это очень важный вопрос. Садоводческие маршруты – это определенный фактор риска, так как в этих автобусах, как правило, ездят именно люди старшего возраста. Независимо от решений глав муниципалитетов нужно учесть основные принципы: организовать такой транспорт с максимальной частотой, чтобы автобусы не были переполнены, с регулярной дезинфекцией. Граждане же обязаны носить маски», – подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.