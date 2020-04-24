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Студенты хотят восстановить скульптуры в Первомайском парке Благовещенска

Студенты хотят восстановить скульптуры в Первомайском парке Благовещенска

Студенты Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства решили помочь Первомайскому парку Благовещенска. Они намерены реставрировать находящиеся в парке скульптуры, которые имеют повреждения, начав с одной из них. Однако для того, чтобы провести работы, студентам требуется помощь.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в студенческом совете колледжа, начать восстановительные работы решено со статуи женщины, расположенной рядом с эстрадой. У данной скульптуры сейчас отсутствует левая рука. И возникла проблема – нет сведений о том, как выглядела статуя первоначально. Чтобы это выяснить, студенты просят граждан поделиться с ними фотографиями, где видна скульптура, сделанными в то время, когда она не требовала реставрации.

Таким образом, сначала студентам колледжа предстоит собрать информацию о том, какой облик имела статуя женщины, затем использовать специальное программное обеспечение для создания модели в виртуальной среде. Далее – обсудить аспекты предстоящих работ. Наконец, сами восстановительные работы планируют провести осенью.

Фотографии со скульптурой просят присылать в директ инстаграм-аккаунта колледжа @aksjkh. Также граждане могут опубликовать снимки в своих аккаунтах, отметив при этом аккаунт @aksjkh.

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#студенты #жизнь

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