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сегодня, 15:40 0

В Красную книгу РФ внесены девять амурских видов

В Красную книгу РФ внесены девять амурских видов
Фото: ecoportal.info

Дальневосточная черепаха и восемь видов птиц, встречающихся на территории Амурской области, дополнительно внесены в федеральную Красную книгу. Этот вопрос обсудили в ходе заседания комиссии по Красной книге, которое прошло в режиме видеоконференции.

«Численность данных животных существенно сокращается в целом по стране. В связи с этим было принято такое решение. Однако черепаха и пять видов птиц ранее уже были включены в Красную книгу Амурской области. В регионе они находятся под охраной не первый год. При этом особое внимание охотников хотелось бы обратить на потенциально охотничьи виды. К сожалению, факты добычи утки-косатки все еще фиксируются», – рассказал начальник отдела управления по охране животного мира Приамурья Сергей Глущенко.

Так, в Красную книгу РФ внесены: чернозобая гагара, красношейная поганка, черный аист, черная казарка, утка-косатка, малый черноголовый дубонос, овсянка-ремез, дубровник. Численность всех этих птиц вызывает серьезные опасения у специалистов.

К примеру, чернозобой гагары в Приамурье насчитывается порядка 20 пар. По одному семейству живет в Норском и Хинганском заповедниках, а также в заказнике «Ганукан». Размножиться гагарам мешают браконьерство, сокращение мест, пригодных для их обитания, и ухудшение качества воды. Орнитологи предполагают также конкуренцию гагар с большим бакланом за ресурсы. Численность красношейной поганки еще меньше. Птицы данного вида на пролете отмечаются только единично и эпизодически. Причины их исчезновения практически те же самые. Кроме того, поганки гибнут в рыболовных сетях.

В связи с изменением федерального перечня краснокнижных видов в настоящее время ведется работа по обновлению списка видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Амурской области.

Красная книга региона находится в открытом доступе. Скачать ее можно на сайте управления по охране животного мира области, сообщает пресс-служба ведомства.

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#животные #природа

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