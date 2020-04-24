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сегодня, 15:37 3

Оперативный штаб: больных с пневмонией должны госпитализировать сразу в отдельные инфекционные палаты

Оперативный штаб: больных с пневмонией должны госпитализировать сразу в отдельные инфекционные палаты
Фото: tomsk.mk.ru

Маршрутизация больных будет проверена во всех медорганизациях области, об этом стало известно 24 апреля по итогам проведения оперативного штаба в правительстве Амурской области. Согласно правилам, больных с пневмонией должны госпитализировать сразу в отдельные инфекционные палаты.

По информации министерства здравоохранения Приамурья, издан приказ о проведении проверок в медицинских организациях Приамурья. Первая проверка уже прошла в больнице Константиновского района. Проводятся ежедневные планерные совещания с главврачами больниц региона. Одна из главных тем — это стандарты маршрутизации больных в условиях борьбы с распространением коронавируса.

Как рассказала заместитель министра здравоохранения области Светлана Леонтьева, сейчас в регионе 111 случаев пневмонии. 41 из них — в Благовещенске. Все заболевшие находятся в изолированных палатах и получают соответствующее лечение.

Для госпитализации больных COVID-19 в области предусмотрено 5 инфекционных госпиталей на 397 коек.

Продолжается работа по обеспечению кислородом коек в Благовещенской горбольнице. Губернатор поставил задачу в ближайшее время, до 28 апреля, эту работу завершить. Здесь же идет модернизация кислородной станции, что позволит снабдить кислородом все необходимые по стандарту койки.

В Минпромторг направлена заявка по увеличению квоты на приобретение средств индивидуальной защиты.

«Есть средства на нашем благотворительном счете, и мы также можем их использовать для приобретения средств индивидуальной защиты. Тем более, такого дефицита, как раньше, сейчас на рынке нет. Главная задача — полностью закрыть наши потребности», — отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

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#здоровье #коронавирус

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Комментарии
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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    И что нам дают эти 111 случаев? Сколько случаев пневмонии было в 2019-18-17... годах? Можно по конкретнее? 111 это много или мало? Амуринфо, у вас как ни статья, так шарада какая то.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    А сколько проверили на корону?

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Вполне согласна. Сравнивала статистику заболевших и умерших за 4 мес 2018 году и за 4 месяца этого года, положение в этом году даже несколько лучше. В данном случае Амуринфо вещает все из центральных источников пугалок.

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