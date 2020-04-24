Свободный хотят закрыть на карантин из-за выявленного больного коронавирусом

В Амурской области по данным на 24 апреля выявлено еще три случая заболевания коронавирусом. Об этом рассказала руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Курганова. По одному заболевшему в Белогорске и Благовещенске. И еще один из заболевший обнаружен в Свободном, в связи с чем был поднят вопрос об ограничении выезда и въезда в город.

Всего сегодняшний день подтверждено 28 случаев новой коронавирусной инфекции в регионе. Из них 5 человек выписаны из стационара с выздоровлением, 23 человека получают необходимое лечение. У 35 % заболевших – лёгкое течение заболевания в виде ОРВИ, еще у 35 % – бессимптомное носительство. Ни у кого из заболевших граждан не зарегистрировано тяжелого течения болезни.

При этом расширяется ареал распространения заболевания. По состоянию на 24 апреля, заболевшие – это жители Благовещенска (16 человек), Белогорска (5 человек), Тынды (2 человека), Зеи (3 человека), Свободного (1 человек), Магдагачинского района (1 человек).

Случай COVID-19 в Свободном связан с посещением накануне другого региона страны. По приезду гражданин соблюдал все необходимые меры по самоизоляции, минимизировал контакты, в этот период у него было обнаружено заболевание. Благодаря его ответственному поведению круг контактных граждан небольшой, все они взяты под медицинское наблюдение.

В связи с расширением географии распространения вируса и одного случая заболевания в Свободном, а также учитывая то, что там располагаются крупные даже по мировым меркам стройки с большим количеством работающих, глава муниципалитета Владимир Константинов обратился к оперативному штабу с просьбой принять для этой территории особые превентивные карантинные меры. Штаб эту инициативу поддержал.

Рядом с городом сосредоточена крупнейшая стройка с большим скоплением людей. В случае завоза туда инфекции распространение может быть масштабным и неконтролируемым. Чтобы исключить возможность завоза инфекции, со вторника, 28 апреля, может быть ограничен въезд в город Свободный на любом виде транспорта. Разрешение на въезд в город смогут получить только те граждане, которые имеют официальную прописку в Свободном.

Обеспечивать режим будут сотрудники УВД и Росгвардии, сообщает областное правительство.