Половина фракций Законодательного собрания Амурской области не поддерживает заочное голосование

Собираться на очередное апрельское заседание в большом зале Законодательного Собрания депутаты пока не будут. Выразить свое мнение по вопросам апрельской повестки народные избранники должны заочно до 18:00 27 апреля.

Решение провести голосование в заочном формате принято в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции и в связи с режимом повышенной готовности, действующим на территории области, сообщила пресс-служба законодательного органа власти.

В повестку апрельского голосования включено 65 вопросов, среди которых 23 проекта федеральных законов, 18 региональных законопроектов, рассматриваемых в первом чтении, и 14, подготовленных к принятию во втором чтении. Ознакомиться с документами можно на официальном сайте Законодательного Собрания в подразделе «Заочное голосование» раздела «Законотворческая деятельность».

Председатель Законодательного собрания Вячеслав Логинов подчеркнул, что многие законопроекты первого чтения носят антикризисный характер и направлены на поддержку амурчан в период пандемии.

«Чтобы новые нормы могли быстрее вступить в силу, мною принято решение предложить депутатам рассмотреть их в апреле сразу в двух чтениях, – отметил Вячеслав Логинов. – 30 апреля мы планируем провести повторное заседание в заочной форме, и если большинство коллег поддержат, налоговые послабления для предприятий и предпринимателей, а также новые льготы для жителей начнут действовать уже в мае».

Фракция ЛДПР относится к заочному голосованию отрицательно и принимать в нем участие не собирается.

«Мы считаем, что Законодательное собрание даже в названии – собрание, то есть депутаты собираются, обсуждают, предлагают свои доводы за или против законопроектов, рассказала журналисту Амур.инфо руководитель фракции Ольга Петайчук. – То, что у нам уже фактически ввели, мы считаем это минус законодательной работе. Наша фракция приняла решение не принимать участие в голосовании. Но, всегда бывают исключительные случаи. Фракция может принять решение, что данный какой-то вопрос исключительной важности. Но каждый депутат имеет право не участвовать в этом голосовании. Если фракция решит, что это исключительно важные законы, возможно, мы будем голосовать».

Депутат от ЛДПР добавила, что заочная форма голосования выхолащивает систему законодательного органа, который превращается в «придаточный орган исполнительной власти». ЛДПР собирается подавать в суд на Заксобрание по решению о заочном голосовании, так как считает его противозаконным.

Фракция КПРФ называет заочное голосование неприемлемой формой работы и отказывается принимать в нем участие.

«Нет докладчика, нет вопросов, нет ответов, нет дискуссии, нет возможности рассмотреть в повестке актуальную проблему, – аргументировал позицию коммунистов руководитель фракции КПРФ Роман Кобызов. – По кадровым вопросам вообще загадка. Как будут голосовать депутаты за того или иного претендента на пост судьи или в счетную и общественную палату не задав ему вопросы, не обсудив его кандидатуру и не увидев его "живьем"? Мы уверены, не смотря на пандемию, возможность проведения сессии в очном формате существует. Есть маски, есть социальная дистанция, есть дезинфекция и другие меры. Вывод один – партии власти так намного удобнее принимать решения, кворум в заочном голосовании будет обеспечен и не будет неудобных тем. Давно стала крылатой фраза Бориса Грызлова: "парламент не место для дискуссий". Мы считаем это крайне не правильным и принципиально не участвуем в заочном голосовании. Мы считаем, что представительные органы власти, наоборот, в условиях ЧС или уровня повышенной готовности, должны усиливать работу, а не удаляться от нее, придумывая заочные формы».

Фракция «Справедливой России» согласилась на заочное голосование, назвав его временной, вынужденной мерой.

«Наша фракция решила, что будем принимать участие в голосовании, – объяснил свою позицию руководитель фракции Кирилл Зимин. – Если ставить вопрос: не проводить вообще заседание, либо проводить в заочной форме, то мы решили, что лучше проводить в заочной, потому что большинство вопросов касаются социальной сферы. Это дополнительные гарантии, это выплаты за классное руководство, многие вопросы связаны с той ситуацией, которая во всей стране по поводу коронавируса сложилась. В том числе также и изменения в бюджет, которые не терпят отлагательств. Мы относимся к этому, как к временному явлению. Когда у нас ограничительные меры закончатся, то перейдем у обычной форме».

Лидер справедливороссов отметил, что у заочной формы голосования есть как плюсы, так и минусы.

«Минусы, в первую очередь в том, что нет докладчика, ты документ читаешь самостоятельно. – продолжил депутат. – Второе – невозможно задать вопрос. И нет мнения других депутатов по этому вопросу. Плюсы в том, что аппарат достаточно подробно подготовил все документы. На нашем сайте они отражены полностью. Трудностей в изучении законопроектов нет».

Амурские депутаты большинством голосов приняли поправки в закон «О статусе депутата Законодательного собрания Амурской области» и «О Законодательном собрании Амурской области» 30 мая 2019 года. Благодаря поправкам они могут отсутствовать на сессии и при этом голосовать за принятие законов.

Голосование по апрельской повестке началось 24 апреля в 9:00. Итоги волеизъявления депутатов подведут 28 апреля.

Для заочного голосования депутатам отправили повестку с вопросами. Народным избранникам предстоит заполнить специальную анкету и отправить ее в канцелярию.