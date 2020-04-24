Источник: министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова покидает свой пост

Информагентству Амур.инфо стало известно из достоверных источников, что сегодня — последний день работы министра здравоохранения Амурской области Евгении Жарновниковой. Она покидает свой пост по собственному желанию.

Исполнять обязанности, по информации источника, будет Светлана Леонтьева. Сейчас она – первый заместитель министра здравоохранения Амурской области.

Для комментариев Евгения Жарновникова оказалась недоступна. В пресс-службе минздрава сообщили, что информацией об увольнении не располагают.

Евгения Жарновникова была назначена на пост министра в октябре 2019 года. Тогда впервые была применена новая форма для кандидатов на должность — общественный конкурс, в ходе которого совместно с медицинским сообществом комиссия выбрала кандидатуру будущего министра из 8 заявившихся конкурсантов.

До этого, с 30 мая 2019 года Евгения Жарновникова исполняла обязанности министра здравоохранения. Прежний министр Андрей Субботин, руководивший региональным минздравом с ноября 2017 года, покинул эту должность по собственному желанию.

В ноябре 2019 года Евгения Жарновникова рассказала в «Простых вопросах», что основной задачей своей программы она сделала диспансеризацию и усиление первичного звена, чтобы люди получали помощь в необходимом объеме и не поступали уже в запущенной стадии в стационар.

22 апреля Евгения Жарновникова провела пресс-конференцию, в ходе которой рассказала о новых случаях коронавируса в Амурской области, об оснащении госпиталей ИВЛ и о старте стимулирующих выплат медикам, работающим с инфекцией. В тот же вечер был освобожден от должности главврач Белогорской горбольницы Михаил Горбунов, в которой терапевтическое отделение было закрыто на карантин. Поводом для его увольнения послужило неисполнение приказа минздрава №256 «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Амурской области».

Как сообщало Амур.инфо, глава Минпромторга Денис Мантуров 22 апреля на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией заявил, что власти трех регионов России, в том числе и Амурской области, не подавали заявок на получение индивидуальных средств защиты от коронавируса. Мантуров предположил, что регионы, пытаются решить эту проблему самостоятельно и призвал активнее сообщать о своих потребностях в средствах защиты. Губернатор Приамурья отметил, что область не будет отказываться от квоты Минпромторга за исключением масок, которые удалось купить по более дешевой цене.