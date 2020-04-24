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сегодня, 14:35 34

Источник: министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова покидает свой пост

Источник: министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова покидает свой пост

Информагентству Амур.инфо стало известно из достоверных источников, что сегодня — последний день работы министра здравоохранения Амурской области Евгении Жарновниковой. Она покидает свой пост по собственному желанию.

Исполнять обязанности, по информации источника, будет Светлана Леонтьева. Сейчас она – первый заместитель министра здравоохранения Амурской области.

Для комментариев Евгения Жарновникова оказалась недоступна. В пресс-службе минздрава сообщили, что информацией об увольнении не располагают.

Евгения Жарновникова была назначена на пост министра в октябре 2019 года. Тогда впервые была применена новая форма для кандидатов на должность — общественный конкурс, в ходе которого совместно с медицинским сообществом комиссия выбрала кандидатуру будущего министра из 8 заявившихся конкурсантов.

До этого, с 30 мая 2019 года Евгения Жарновникова исполняла обязанности министра здравоохранения. Прежний министр Андрей Субботин, руководивший региональным минздравом с ноября 2017 года, покинул эту должность по собственному желанию.

В ноябре 2019 года Евгения Жарновникова рассказала в «Простых вопросах», что основной задачей своей программы она сделала диспансеризацию и усиление первичного звена, чтобы люди получали помощь в необходимом объеме и не поступали уже в запущенной стадии в стационар.

22 апреля Евгения Жарновникова провела пресс-конференцию, в ходе которой рассказала о новых случаях коронавируса в Амурской области, об оснащении госпиталей ИВЛ и о старте стимулирующих выплат медикам, работающим с инфекцией. В тот же вечер был освобожден от должности главврач Белогорской горбольницы Михаил Горбунов, в которой терапевтическое отделение было закрыто на карантин. Поводом для его увольнения послужило неисполнение приказа минздрава №256 «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Амурской области».

Как сообщало Амур.инфо, глава Минпромторга Денис Мантуров 22 апреля на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией заявил, что власти трех регионов России, в том числе и Амурской области, не подавали заявок на получение индивидуальных средств защиты от коронавируса. Мантуров предположил, что регионы, пытаются решить эту проблему самостоятельно и призвал активнее сообщать о своих потребностях в средствах защиты. Губернатор Приамурья отметил, что область не будет отказываться от квоты Минпромторга за исключением масок, которые удалось купить по более дешевой цене.

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Комментарии
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  • Мы Все

    Мы Все
    2 часа назад

    Да уберите, сократите это некому не нужное ведомство, один тормоз в развитии здравоохранения от этой структуры. Занимаются в составлении и сборе нужных отчетов для москвы.

  • Assi

    Assi
    2 часа назад

    Чудесная новость!!!

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    Исполнять обязанности, по информации источника, будет Светлана Леонтьева. Сейчас она – первый министр здравоохранения Амурской области.

    А Евгения Жарновникова кем была?-главным министром?

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    По собственному желанию-а почему не правду? Не справилась или за вранье...(ну посмотрим комментарий Орлова..)

  • sadam_1974

    sadam_1974
    2 часа назад

    расстрельная должность.

    следующего ждёт то же самое.

  • talkative

    talkative
    2 часа назад

    А ведь это ничего не меняет, другой министр будет делать тоже , что и до него, пока не измениться курс губернатора...

  • Ксения Г

    Ксения Г
    2 часа назад

    От перемены мест слагаемых как вы знаете ничего не меняется..

    Не сладкая должность,тем более во времена пандемии.

  • домовенок

    домовенок
    2 часа назад

    Ксения Г

    От перемены мест слагаемых как вы знаете ничего не меняется.. Не сладкая должность,тем более во времена пандемии.



    Сладкая, не сладкая, работать надо было грамотно, а не врать, да отчеты строчить!

  • Айболит

    Айболит
    1 час назад

    А врача - революционера со скорой, Шульгу б туда !

  • bayan-spam

    bayan-spam
    1 час назад

    КТО ТО ВЕРИТ В ТО, ЧТО Министр что то решает?! Решает всё Правительство и Губернатор! И министры это те кого можно скинуть во время нападения как многоножка сбрасывает ногу! Губернатор за всё в ответе! Он уйдёт Будет Ещё один пример того, как местная власть против решения МОСКВЫ

  • bayan-spam

    bayan-spam
    1 час назад

    Правильно, что ушла. Отвечать за то что ты не можешь решить это не правильно!

  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    1 час назад

    Ну вот, отмучалась. Даже пробовать не надо было. Две бабы, Лысенко

    и Бурлакова, затолкали её в министры. Теперь конец всему клану Бурлаковых,

    а одному из них светит казённый дом.

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    bayan-spam

    КТО ТО ВЕРИТ В ТО, ЧТО Министр что то решает?! Решает всё Правительство и Губернатор! И министры это те кого можно скинуть во время нападения как многоножка сбрасывает ногу! Губернатор за всё в ответе! Он уйдёт Будет Ещё один пример того, как местная власть против решения МОСКВЫ



    КТО ТО ВЕРИТ В ТО, ЧТО Министр Губернатор что то решает?! Решает всё Правительство и Губернатор Президент! Ну, и далее по тексту.....

  • чудовище

    чудовище
    1 час назад

    Айболит

    А врача - революционера со скорой, Шульгу б туда !



    зачем это ему? он не пойдет, оставь это вот этим котам, зайцам, дудам..этим... , кароч хотел матюкнуться, но модератор трет и банит

  • чудовище

    чудовище
    1 час назад

    Вы Аболит, посчитайте сколько их было, эти министры как боевые маги

  • Айболит

    Айболит
    1 час назад

    Я Олега знаю. Он сможет.

  • Айболит

    Айболит
    1 час назад

    Ох и забеееегали б министерские ...

  • Stat

    Stat
    1 час назад

    Не хорошо министр поступает в такое тяжёлое время! Зато какой конкурс организовали,показуха сплошная!

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Айболит

    Я Олега знаю. Он сможет.



    А захочет? Оно ему надо? Он на своем месте.

    Пример Петрухина ни на какие мысли не наводит? Хороший хирург, пошел в начальники и чем кончилось?

    Еще раз: умные не нужны. Нужны управляемые. А с Олегом такой фокус не пройдет. Следовательно, задержится он на этой должности не больше недели.

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    домовенок

    КТО ТО ВЕРИТ В ТО, ЧТО Министр Губернатор что то решает?! Решает всё Правительство и Губернатор Президент! Ну, и далее по тексту.....



    Вы верите в это?

    Я про правительство и президента.

    Решают совсем другие люди. Ну и далее по тексту...

  • Noir

    Noir
    57 минут назад

    Если бы сейчас не ушла, то потом могла бы и присесть.

  • Tуман

    Tуман
    55 минут назад

  • uslon

    uslon
    38 минут назад

    А Евгения симпатичная. Уж простите дурака старого.

  • чудовище

    чудовище
    37 минут назад

    "Пример Петрухина ни на какие мысли не наводит? Хороший хирург, пошел в начальники и чем кончилось?"

    Снова пошел, и возможно опять пойдет

  • Страна напуганых идиотов

    Страна напуганых идиотов
    32 минуты назад

    uslonА Евгения симпатичная. Уж простите дурака старого.


    Симпатичная?!?! Да вы извращенец))) нет вам прощения)))

  • Врединк@

    Врединк@
    31 минута назад

    Айболит

    А врача - революционера со скорой, Шульгу б туда !



    Вы бы больше подошли...Шульга-актёр, а режиссёр всё-таки вы!!!

  • YouKnowMyName

    YouKnowMyName
    28 минут назад

    медики такие странные .. сидят и своих де коллег обсирают. причём постоянно.

    кого бы не поставили - всё человек-гавно.

    никакой профессиональной этики.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    27 минут назад

    DrDimon

    Айболит

    Я Олега знаю. Он сможет.



    А захочет? Оно ему надо? Он на своем месте.

    Пример Петрухина ни на какие мысли не наводит? Хороший хирург, пошел в начальники и чем кончилось?

    Еще раз: умные не нужны. Нужны управляемые. А с Олегом такой фокус не пройдет. Следовательно, задержится он на этой должности не больше недели.



    Согласен.

    На мой взгляд тот случай, когда человек был на своём месте и сейчас бы очень вписался в роль министра. Говорящие головы и свадебные генералы порядком надоели.

    Я беседовал как-то с ним как с управленцем, а потом только от третьих лиц узнал что он и как доктор очень хороший специалист.

    Человек явно знает что делать и как делать, и пусть местные боты хоть зальются в желчи.

  • uslon

    uslon
    23 минуты назад

    Страна напуганых идиотов

    uslon

    А Евгения симпатичная. Уж простите дурака старого.



    Симпатичная?!?! Да вы извращенец))) нет вам прощения)))


    Зря Вы так. Видимо, и вправду - идиот! Напуганный.

  • Крав Маг

    Крав Маг
    11 минут назад

    YouKnowMyName

    медики такие странные .. сидят и своих де коллег обсирают. причём постоянно.

    кого бы не поставили - всё человек-гавно.

    никакой профессиональной этики.



    Интересная "логика"

    По вашему, если медики работая видят, что министр НИ О ЧЕМ-то они что?

    Должны хором петь оды только потому, что она типа тоже медик?

    То есть врачи должны мучаться с идиотизмом министра, но молчать о его деловых качествах руководителя только потому, что он медик?

    Ну, если следовать такой "логике" то критиковать за работу того или иного руководителя вообще нельзя

    К примеру-по образованию Карзунин строитель, но как министр НУЛЬ и даже минус 100-и что?

    Значит надо все говорить вот какой же он красавчик КАК министр-а в чем красавчик непонятно

    Наверное в езде пьяным за рулем-давайте простим им все-они же типа все с дипломами.

  • Крав Маг

    Крав Маг
    11 минут назад

    talkative

    А ведь это ничего не меняет, другой министр будет делать тоже , что и до него, пока не измениться курс губернатора...



    Точнее пока губернатор не перестанет вести струасинную политику в области медицины-так точнее

  • Крав Маг

    Крав Маг
    9 минут назад

    домовенок

    bayan-spam

    КТО ТО ВЕРИТ В ТО, ЧТО Министр что то решает?! Решает всё Правительство и Губернатор! И министры это те кого можно скинуть во время нападения как многоножка сбрасывает ногу! Губернатор за всё в ответе! Он уйдёт Будет Ещё один пример того, как местная власть против решения МОСКВЫ



    КТО ТО ВЕРИТ В ТО, ЧТО Министр Губернатор что то решает?! Решает всё Правительство и Губернатор Президент! Ну, и далее по тексту.....



    Ну да-а губернатор наш типа такой прям беспомощный-я прям чуть не расплакался

    Ну и пусть едет обратно в СИБУР раз он ничего не решает

  • Крав Маг

    Крав Маг
    7 минут назад

    чудовище

    "Пример Петрухина ни на какие мысли не наводит? Хороший хирург, пошел в начальники и чем кончилось?"

    Снова пошел, и возможно опять пойдет



    Про Петрухина губернатору говорили два года назад

    Может сейчас услышит

    Хотя он не привык вообще слышать что то

    Он очень умный чтобы кого то слушать

  • leonis

    leonis
    17 секунд назад

    серГэй когда-то кроил "красиво" первую больницу. Досих пор отрыгивается.

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