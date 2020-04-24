В Благовещенске на проезжей части провалился грунт
В Благовещенске в районе улиц Октябрьская и Богдана Хмельницкого просел грунт на проезжей части. Сегодня, 24 апреля, об этом в АКС сообщили бдительные благовещенцы. Специалисты оградили участок и проводят ремонтные работы.
«Планируем устранить дефект сегодня до конца светового дня, – сообщили в АКС. – Просим о провалах, об отсутствии крышек на канализационных люках, выходе воды на поверхность, и других коммунальных неполадках сообщать на номера дежурных Амурских коммунальных систем. Связь доступна круглосуточно».
Телефоны диспетчерских служб АКС
Водоснабжение/водоотведение: 49-47-21
Теплоснабжение: 49-47-22
Электроснабжение: 49-44-23
Единый номер АКС 49-44-55
ЕДДС 202-112, 99-32-18
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