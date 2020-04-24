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сегодня, 14:51 6

В Благовещенске на проезжей части провалился грунт

В Благовещенске на проезжей части провалился грунт

В Благовещенске в районе улиц Октябрьская и Богдана Хмельницкого просел грунт на проезжей части. Сегодня, 24 апреля, об этом в АКС сообщили бдительные благовещенцы. Специалисты оградили участок и проводят ремонтные работы.

«Планируем устранить дефект сегодня до конца светового дня, – сообщили в АКС. – Просим о провалах, об отсутствии крышек на канализационных люках, выходе воды на поверхность, и других коммунальных неполадках сообщать на номера дежурных Амурских коммунальных систем. Связь доступна круглосуточно».

Телефоны диспетчерских служб АКС

Водоснабжение/водоотведение: 49-47-21

Теплоснабжение: 49-47-22

Электроснабжение: 49-44-23

Единый номер АКС 49-44-55

ЕДДС 202-112, 99-32-18

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • vitl33

    vitl33
    2 часа назад

    Ждали до последнего, он там уже 2-ой год как начал проседать. Каждый день проезжаю этот перекрёсток.

  • marcepan

    marcepan
    2 часа назад

    Да по всему городу ямы. Амурская -Богдашка, Калинина-Горького, про Пролетарскую вообще мллчу

  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    1 час назад

    главное сейчас - начать Калинина ремонтировать!

  • AmurLand

    AmurLand
    1 час назад

    Октябрьская-Островского такая же ямища и, наверное, ещё провалится

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    В Белогорске на автостоянке провалился асфальт в отремонтированном дворе. По всей вероятности это, огороженное ленточкой место так и останется музейным экспонатом, пока туда не провалится какой - либо автомобиль, и как всегда, за это никто не ответит.

  • Кот

    Кот
    1 час назад

    да во всем городе беда с дорогами.. Хотя о чем это я. В городе дорог нет, одни направления.

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