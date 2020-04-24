Амурчанка с татуировками: мне все равно, что обо мне скажут

– Почему решила сделать тату?



– Просто захотелось. Сначала одну набила на руке. Подумала: «О! Надо еще сюда. Вот тут тоже хочу». И понеслась – одна рука, потом вторая, потом грудь и на ноге. Татуировок много не бывает! (смеется) Вообще, впервые тату сделала в 18 лет. Это была какая-то обычная надпись. Позднее, я забила её уже другим рисунком. В основном мои татуировки сделаны в стиле буддизма. Означают все самое хорошее, доброе. Вот основные: ганеш, надписи, звезды, лотосы, карп, сова, лев, перо. Когда человек выбирает себе тату, он тщательно изучает что означает тот или иной рисунок. А потом смотрит: подходит он ему или нет. Есть те, кто просто бьет ничего не означающие элементы. У меня, кстати, тоже такие есть. Для связки композиции.

– По какому принципу выбирала тату?



– Мои тату для меня значат все только хорошее. Выбирала я их по такому принципу: смотрела те, которые в стиле буддизма. Он в какой-то степени для меня близок. Где-то значение их понравилось. Изображение. Направлений в тату достаточно много. Но именно это направление мне нравится больше всего.

– Решиться на тату сможет не каждый. Страшно было?



– Было не столько страшно, сколько больно. У меня часто спрашивают: «А тебе не больно?» Конечно, больно! Чтобы сделать татуировку, мне кажется, одного желания мало. Это должно подходить по духу что ли. Повторю – не каждый решится на такую боль. Но, если это сделано красиво, все можно стерпеть. Сейчас я в процессе исправления некоторых моментов, которых, к сожалению, немало. Поэтому, когда у меня спрашивают, у кого сделать тату – я затрудняюсь ответить. Отныне я не советчик!

– Ты слышала, что один из депутатов Государственной Думы выступил с предложением запретить татуировки в России? Что думаешь по этому поводу? Если закон примут – как поступишь?



– Если честно, в первый раз об этом слышу. Моё мнение – отрицательное. Если примут закон – сводить тату я точно не буду. Это глупость какая-то. А как они их могут запретить? Это же целая культура. Делать или не делать тату – выбор каждого. Как они хотят это запретить, я не представляю.

– А как твоё окружение реагирует на тату?



– Нормально. Привыкли. Еще никто не сказал, что мне это не идёт. Вот что «необычно» – да, постоянно говорят. Хотя в наше время можно встретить очень много девушек с татуировками. Даже побольше, чем у меня. В Китае, однажды, проходу мне не давали – фотографировались все со мной. Я, как наверное и любой человек, у которого есть достаточное количество татуировок, скажу, что это как наркотик – сделал одну и понеслась. Вообще, конечно, внешний вид многое говорит о человек. В тоже время, он обманчив.

– Что имеешь ввиду?



– Например, если мы видим человека с татуировками, пирсингом и короткой стрижкой, естественно подумаем что этот человек, наверняка, не работает в банке. Или наоборот: человек в классической одежде, с обычной прической – может быть мастером по татуировкам. Не скрою, некоторые мои близкие люди боролись за мою женственность. Даже пытались одеть на меня каблуки, платье... С этим были сложности. Но уже сейчас я могу надеть и то, и другое. Мне нравится мой стиль. То, как я себя вижу. Нравится, как выглядит мой муж. Иногда, конечно, хочется надеть что-то необычное, но в большинстве своём выбираю удобную одежду.

– Кстати, о муже. Как он реагирует? У него тоже есть татуировки…



– Все хорошо. Когда я познакомилась с ним, у него уже была одна татуировка. Потом вообще обе руки забил. Как говорится – с кем поведешься (смеется). Он, кстати, еще хочет. Просто времени не хватает. Но я уверена – эти не последние.

– С мужем, наверное, интересное знакомство было?



– Скорее, случайное. Нас познакомил наш общий друг на вечеринке. Отношения закрутились не сразу. Сначала, ни я, ни он не рассматривали в друг друге свою половинку. Потом, звезды сошлись и уже всё закрутилось. И очень быстро... свадьба, ребенок... мне иногда кажется, что это все не со мной в хорошем смысле. За год очень много событий произошло.

– Ты – яркая мама. Как отнесешься к тому, что и твой ребёнок когда-нибудь захочет сделать себе тату?

– Я не против. Самое главное после 18-ти лет или ещё позже. Чтобы это был осознанный выбор. И очень тщательно выбрав мастера, так как это очень важно. Чтобы в будущем не приходилось доделывать, или ещё хуже переделывать работу. Это часто бывает, к сожалению. А вообще, мне кажется он не захочет их.

– В новом статусе родителя ты не так давно. Быть мамой – это тоже работа, как считаешь?



– Это самая главная и тяжелая работа! Буквально года 1.5 назад я и подумать не могла, что моя жизнь так сильно изменится. На тот момент были совершенно другие планы. Семья, конечно, всегда стояла на первом месте, но тут наверное нужен "свой" человек, чтобы ей обзавестись! Так случилось, что в моей жизни он появился абсолютно неожиданно. И всё изменилось. Родился сын, замечательный и очень улыбчивый мальчишка. Безусловно, это ответственность и очень большая. В тоже время радости и хлопот он приносит не меньше.

Я не знаю, какая я мама. Наверное, хорошая. Но, игрушки своему малышу я готова покупать каждый день. Мы его очень ждали. Было интересно посмотреть какой он, на кого похож! Как выяснилось, моего нет ничего (улыбается). А вообще, сейчас ощущение, что он всегда был со мной! Планирую быть строгой мамой. А муж смеётся и говорит, что я в доме слабое звено в глазах сына. А для меня главное, чтобы он рос счастливым и хорошим человечком.

– Вернёмся к внешнему виду.… Как ты сказала: сложно исходя из внешних данных сразу определить, кем человек работает. Но у тебя, кажется, образ совпал?

– В детстве, как и у большинства людей, у меня было желание стать продавцом, поваром, и даже врачом. Ровно до того момента, пока я не подстригла брата маникюрными ножницами. Тогда я и не думала, что когда-то стану парикмахером. Но, спустя время, когда выросла, я им стала, чему очень рада! Меня всегда привлекало что-то красивое. Заплести кого-то или сделать макияж – без проблем. А знаете, кто собирался самый последний в компании? Я! Потому, что одной волосы накрути, другой брови накрась, третьей – стрелки нарисуй. Весело было.

– Бытует мнение, что люди с татуировками недалекого ума. Если женщина – она не может быть примерной мамой/женой. Как к такому относишься?



– А судьи – кто? Кто эти люди, которые решают что плохо, а что хорошо? Даже если у меня есть татуировки – как люди могут понять хороший я человек или плохой? От количества татуировок? Кто это придумал? Советский союз какой-то (смеётся). Мне кажется, это очень глупо. Люди, привыкшие жить чужим мнением часто думают: «Я очень хочу сделать татуировку, но что обо мне подумают?» Я на шее набила, хожу и если честно даже иногда про неё забываю. Я комфортно себя чувствую с татуировками. Мне все равно, что обо мне скажут. Мне дороже мнение моих близких, а они в моем внешнем виде ничего плохого не видят. А то, что они недалекого ума, якобы, наверное – да! Они имеют наглость выглядеть так, как им нравится. Почему-то люди думают, что те, у кого тату – они не такие. Я много врачей знаю с татуировками. Которые жизни спасают. Актеров сколько хороших. Я вообще считаю, что люди с татуировками, у кого их достаточное количество, они смелые. Нужна решительность, чтобы пройти через весь этот путь по её созданию.