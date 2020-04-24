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Амурчанка с татуировками: мне все равно, что обо мне скажут

Амурчанка с татуировками: мне все равно, что обо мне скажут

Месяц назад депутат Государственной Думы выступил с предложением запретить татуировки в России. Пристрастие человека к ним он назвал «туземной модой». Но, если запрет все-таки введут, как быть в такой ситуации людям, у которых уже есть тату? Мы пообщались с благовещенкой Елизаветой Бересневой, чьё тело покрыто татуировками. Молодая мама с яркой внешностью рассказала: почему решила сделать тату, как на это реагируют окружающие и её семья, и что она думает о возможном запрете.

– Почему решила сделать тату?

– Просто захотелось. Сначала одну набила на руке. Подумала: «О! Надо еще сюда. Вот тут тоже хочу». И понеслась – одна рука, потом вторая, потом грудь и на ноге. Татуировок много не бывает! (смеется) Вообще, впервые тату сделала в 18 лет. Это была какая-то обычная надпись. Позднее, я забила её уже другим рисунком. В основном мои татуировки сделаны в стиле буддизма. Означают все самое хорошее, доброе. Вот основные: ганеш, надписи, звезды, лотосы, карп, сова, лев, перо. Когда человек выбирает себе тату, он тщательно изучает что означает тот или иной рисунок. А потом смотрит: подходит он ему или нет. Есть те, кто просто бьет ничего не означающие элементы. У меня, кстати, тоже такие есть. Для связки композиции.

– По какому принципу выбирала тату?

– Мои тату для меня значат все только хорошее. Выбирала я их по такому принципу: смотрела те, которые в стиле буддизма. Он в какой-то степени для меня близок. Где-то значение их понравилось. Изображение. Направлений в тату достаточно много. Но именно это направление мне нравится больше всего.

– Решиться на тату сможет не каждый. Страшно было?

– Было не столько страшно, сколько больно. У меня часто спрашивают: «А тебе не больно?» Конечно, больно! Чтобы сделать татуировку, мне кажется, одного желания мало. Это должно подходить по духу что ли. Повторю – не каждый решится на такую боль. Но, если это сделано красиво, все можно стерпеть. Сейчас я в процессе исправления некоторых моментов, которых, к сожалению, немало. Поэтому, когда у меня спрашивают, у кого сделать тату – я затрудняюсь ответить. Отныне я не советчик!

– Ты слышала, что один из депутатов Государственной Думы выступил с предложением запретить татуировки в России? Что думаешь по этому поводу? Если закон примут – как поступишь?

– Если честно, в первый раз об этом слышу. Моё мнение – отрицательное. Если примут закон – сводить тату я точно не буду. Это глупость какая-то. А как они их могут запретить? Это же целая культура. Делать или не делать тату – выбор каждого. Как они хотят это запретить, я не представляю.

– А как твоё окружение реагирует на тату?

– Нормально. Привыкли. Еще никто не сказал, что мне это не идёт. Вот что «необычно» – да, постоянно говорят. Хотя в наше время можно встретить очень много девушек с татуировками. Даже побольше, чем у меня. В Китае, однажды, проходу мне не давали – фотографировались все со мной. Я, как наверное и любой человек, у которого есть достаточное количество татуировок, скажу, что это как наркотик – сделал одну и понеслась. Вообще, конечно, внешний вид многое говорит о человек. В тоже время, он обманчив.

– Что имеешь ввиду?

– Например, если мы видим человека с татуировками, пирсингом и короткой стрижкой, естественно подумаем что этот человек, наверняка, не работает в банке. Или наоборот: человек в классической одежде, с обычной прической – может быть мастером по татуировкам. Не скрою, некоторые мои близкие люди боролись за мою женственность. Даже пытались одеть на меня каблуки, платье... С этим были сложности. Но уже сейчас я могу надеть и то, и другое. Мне нравится мой стиль. То, как я себя вижу. Нравится, как выглядит мой муж. Иногда, конечно, хочется надеть что-то необычное, но в большинстве своём выбираю удобную одежду.

– Кстати, о муже. Как он реагирует? У него тоже есть татуировки…

– Все хорошо. Когда я познакомилась с ним, у него уже была одна татуировка. Потом вообще обе руки забил. Как говорится – с кем поведешься (смеется). Он, кстати, еще хочет. Просто времени не хватает. Но я уверена – эти не последние.

– С мужем, наверное, интересное знакомство было?

– Скорее, случайное. Нас познакомил наш общий друг на вечеринке. Отношения закрутились не сразу. Сначала, ни я, ни он не рассматривали в друг друге свою половинку. Потом, звезды сошлись и уже всё закрутилось. И очень быстро... свадьба, ребенок... мне иногда кажется, что это все не со мной в хорошем смысле. За год очень много событий произошло.

– Ты – яркая мама. Как отнесешься к тому, что и твой ребёнок когда-нибудь захочет сделать себе тату?

– Я не против. Самое главное после 18-ти лет или ещё позже. Чтобы это был осознанный выбор. И очень тщательно выбрав мастера, так как это очень важно. Чтобы в будущем не приходилось доделывать, или ещё хуже переделывать работу. Это часто бывает, к сожалению. А вообще, мне кажется он не захочет их.

– В новом статусе родителя ты не так давно. Быть мамой – это тоже работа, как считаешь?

– Это самая главная и тяжелая работа! Буквально года 1.5 назад я и подумать не могла, что моя жизнь так сильно изменится. На тот момент были совершенно другие планы. Семья, конечно, всегда стояла на первом месте, но тут наверное нужен "свой" человек, чтобы ей обзавестись! Так случилось, что в моей жизни он появился абсолютно неожиданно. И всё изменилось. Родился сын, замечательный и очень улыбчивый мальчишка. Безусловно, это ответственность и очень большая. В тоже время радости и хлопот он приносит не меньше.

Я не знаю, какая я мама. Наверное, хорошая. Но, игрушки своему малышу я готова покупать каждый день. Мы его очень ждали. Было интересно посмотреть какой он, на кого похож! Как выяснилось, моего нет ничего (улыбается). А вообще, сейчас ощущение, что он всегда был со мной! Планирую быть строгой мамой. А муж смеётся и говорит, что я в доме слабое звено в глазах сына. А для меня главное, чтобы он рос счастливым и хорошим человечком.

– Вернёмся к внешнему виду.… Как ты сказала: сложно исходя из внешних данных сразу определить, кем человек работает. Но у тебя, кажется, образ совпал?

– В детстве, как и у большинства людей, у меня было желание стать продавцом, поваром, и даже врачом. Ровно до того момента, пока я не подстригла брата маникюрными ножницами. Тогда я и не думала, что когда-то стану парикмахером. Но, спустя время, когда выросла, я им стала, чему очень рада! Меня всегда привлекало что-то красивое. Заплести кого-то или сделать макияж – без проблем. А знаете, кто собирался самый последний в компании? Я! Потому, что одной волосы накрути, другой брови накрась, третьей – стрелки нарисуй. Весело было.

– Бытует мнение, что люди с татуировками недалекого ума. Если женщина – она не может быть примерной мамой/женой. Как к такому относишься?

– А судьи – кто? Кто эти люди, которые решают что плохо, а что хорошо? Даже если у меня есть татуировки – как люди могут понять хороший я человек или плохой? От количества татуировок? Кто это придумал? Советский союз какой-то (смеётся). Мне кажется, это очень глупо. Люди, привыкшие жить чужим мнением часто думают: «Я очень хочу сделать татуировку, но что обо мне подумают?» Я на шее набила, хожу и если честно даже иногда про неё забываю. Я комфортно себя чувствую с татуировками. Мне все равно, что обо мне скажут. Мне дороже мнение моих близких, а они в моем внешнем виде ничего плохого не видят. А то, что они недалекого ума, якобы, наверное – да! Они имеют наглость выглядеть так, как им нравится. Почему-то люди думают, что те, у кого тату – они не такие. Я много врачей знаю с татуировками. Которые жизни спасают. Актеров сколько хороших. Я вообще считаю, что люди с татуировками, у кого их достаточное количество, они смелые. Нужна решительность, чтобы пройти через весь этот путь по её созданию.

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#афиша #гололедица

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Комментарии
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  • Zelebober

    Zelebober
    3 часа назад

    > мне все равно, что обо мне скажут

    Единственная логичная реакция. Твоё тело, твой выбор. Все остальные могут пойти куда подальше со своим мнением.

  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад

    Zelebober

    ....стальные могут пойти куда подальше со своим мнением.



    Если все отойдут подальше, ты останешься в одиночестве.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    3 часа назад

    Опасаясь коронавируса , защищаемся маской и костюмом , хотя первая защита человека - его кожа .

    Ходить по улице в порванном костюме и дырявой маске - страшно , а кожу дырявить ,- нет :(

    На пляже боимся на иглу наступить , -"а вдруг СПИД , СИФ , ТРИП "

    А краску под кожу иглой - пожалуйста .

    Моя не понимай

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Запрети бабе сделать татуировку, она тебе мозг съест

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Рудольф Шнапс

    Опасаясь коронавируса , защищаемся маской и костюмом , хотя первая защита человека - его кожа .

    Ходить по улице в порванном костюме и дырявой маске - страшно , а кожу дырявить ,- нет :(

    На пляже боимся на иглу наступить , -"а вдруг СПИД , СИФ , ТРИП "

    А краску под кожу иглой - пожалуйста .

    Моя не понимай



    Все за...скоки от безделья.

  • Циник

    Циник
    2 часа назад

    ее толе-ее дело.. чего лезете.. хочет быть дамочка синей или разноцветной пусть будет.. набросились..

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    2 часа назад

    Ну да, все "нитакие" и прочие меньшинства так и лезут из каждого утюга с воплями как им всё равно на чужое мнение. Аж веришь им, ага.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    2 часа назад

    Нужно брать бабу с татуировками, вручать ей пемзу и пусть сама с себя убирает мерзость всякую. Красивая чистая кожа - красивее всего.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    Ну и чем это чудо отличается от туземца?.Еще кольцо в нос!...В советское время на таких смотрели как на прокаженных, была правда воровская романтика...

  • Циник

    Циник
    2 часа назад

    Клаус Хайда

    Нужно брать бабу с татуировками, вручать ей пемзу и пусть сама с себя убирает мерзость всякую. Красивая чистая кожа - красивее всего.



    сомневаюсь, что после пемзы кожа будет красивая и чистая..

  • Циник

    Циник
    2 часа назад

    Кузьмич93

    Ну и чем это чудо отличается от туземца?.Еще кольцо в нос!...В советское время на таких смотрели как на прокаженных, была правда воровская романтика...



    ни чем от тебя не отличается... ты же туземец?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Предлагаю кастрировать Онищенко!

    Ховорящая фамилия)))



    Чтобы это был осознанный выбор.



    Это очень правильно) Именно про тату должно созреть тело, а главное - голова, но к сожалению...(

    Много что могу добавить по истории, но получится партянка похлеще чем "сами знаете у кого"

  • Феофан Фофонович

    Феофан Фофонович
    2 часа назад

    В США на высокооплачиваемую и даже на другие виды работ и государственную службу людей с тату не берут. В России если примут такой закон я только ЗА.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Клаус Хайда

    Нужно брать бабу с татуировками, вручать ей пемзу и пусть сама с себя убирает мерзость всякую. Красивая чистая кожа - красивее всего.



    Ну и выходите с свет с барышней с "чистой кожей" и в лаптях)))

    Аж до слёз

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Феофан Фофонович

    В США на высокооплачиваемую и даже на другие виды работ и государственную службу людей с тату не берут. В России если примут такой закон я только ЗА.



    Их догола раздевают перед собеседованием?

  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    2 часа назад

    помню, в детстве виниловые обложки на дневнике расписывал. к концу года - ни одного живого места. черепа, кресты, мотоциклы, гитары. на следующий год - новая обложечка. наверное, тогда наигрался))))) дурное дело - не хитрое. не повод для гордости. посмотреть бы на эту диву лет через 30..... а так: её дело - нам всё равно

  • Циник

    Циник
    2 часа назад

    Феофан Фофонович

    В США на высокооплачиваемую и даже на другие виды работ и государственную службу людей с тату не берут. В России если примут такой закон я только ЗА.



    чушь..

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Игорь К4.

    посмотреть бы на эту диву лет через 30..... а так: её дело - нам всё равно



    Все там будем Аленами Делонами)

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    2 часа назад

    Циник

    Клаус Хайда

    Нужно брать бабу с татуировками, вручать ей пемзу и пусть сама с себя убирает мерзость всякую. Красивая чистая кожа - красивее всего.



    сомневаюсь, что после пемзы кожа будет красивая и чистая..



    Другим будет уроком не поганить тело росписями.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    2 часа назад

    ЛайКа

    Клаус Хайда

    Нужно брать бабу с татуировками, вручать ей пемзу и пусть сама с себя убирает мерзость всякую. Красивая чистая кожа - красивее всего.



    Ну и выходите с свет с барышней с "чистой кожей" и в лаптях)))

    Аж до слёз



    Утрировать то не стоит) Барышня без татуировок - приличная и воспитанная. С любой татушкой - прошмадесса в 99,9999% случаев. Как то так.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    2 часа назад

    ЛайКа

    Клаус Хайда

    Нужно брать бабу с татуировками, вручать ей пемзу и пусть сама с себя убирает мерзость всякую. Красивая чистая кожа - красивее всего.



    Ну и выходите с свет с барышней с "чистой кожей" и в лаптях)))

    Аж до слёз



    Утрировать то не стоит) Барышня без татуировок - приличная и воспитанная. С любой татушкой - прошмадесса в 99,9999% случаев. Как то так.

  • Циник

    Циник
    2 часа назад

    Клаус Хайда

    Циник

    Клаус Хайда

    Нужно брать бабу с татуировками, вручать ей пемзу и пусть сама с себя убирает мерзость всякую. Красивая чистая кожа - красивее всего.



    сомневаюсь, что после пемзы кожа будет красивая и чистая..



    Другим будет уроком не поганить тело росписями.



    ее тело-ее дело... хочет может себе хоть руку отрезать.. вам какое дело до этого? вот у вас может шрам от апендицита.. дать вам пемзу что вы его затерли?

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    Циник,тем и отличаюсь от туземки(туземца), что не разрисовываю свое тело(есть много других дел)

  • Циник

    Циник
    2 часа назад

    Кузьмич93

    Циник,тем и отличаюсь от туземки(туземца), что не разрисовываю свое тело(есть много других дел)



    Тузе́мец , местный житель (обычно малоцивилизованной страны) в противоположность приезжему, иностранцу. так что для иностранца ты туземец... и ни чем не отличаешься от нее..

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    2 часа назад

    Циник

    Клаус Хайда

    Циник

    Клаус Хайда

    Нужно брать бабу с татуировками, вручать ей пемзу и пусть сама с себя убирает мерзость всякую. Красивая чистая кожа - красивее всего.



    сомневаюсь, что после пемзы кожа будет красивая и чистая..



    Другим будет уроком не поганить тело росписями.



    ее тело-ее дело... хочет может себе хоть руку отрезать.. вам какое дело до этого? вот у вас может шрам от апендицита.. дать вам пемзу что вы его затерли?



    Вот пусть возвращается на свой остров гулящих женщин и там хоть вся изтатуируется. А не тычет среди приличных людей своей распущенностью.

  • телега

    телега
    1 час назад

    Портаки, вроде так называют тату... Испортила кожу и всего лишь

  • Александр II

    Александр II
    1 час назад

    Клаус Хайда

    ЛайКа

    Клаус Хайда

    Нужно брать бабу с татуировками, вручать ей пемзу и пусть сама с себя убирает мерзость всякую. Красивая чистая кожа - красивее всего.



    Ну и выходите с свет с барышней с "чистой кожей" и в лаптях)))

    Аж до слёз



    Утрировать то не стоит) Барышня без татуировок - приличная и воспитанная. С любой татушкой - прошмадесса в 99,9999% случаев. Как то так.



    Да ладно! Может, просто Вам только такие встречались?)))

    Знаком с Лизой немного, симпатичная и веселая девушка, неплохой парикмахер, была им когда-то во всяком случае.

    А вообще, у нас большинство считают, что только их образ жизни верный, и все, кто живут по другому - значит живут неправильно. К счастью, это не так. Каждый вправе жить по своим принципам, но не доставляя вред другому. То, что каждый хочет делать с собой - его личное право! Я бы не хотел жить в обществе манекенов.

  • aleeex

    aleeex
    1 час назад

    Лиза - она как глоток свежего воздуха в нашем городе для меня, добрая, позитивная, красивая, неординарная, а еще - мастер своего дела!

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    Александр II

    Клаус Хайда

    ЛайКа

    Клаус Хайда

    Нужно брать бабу с татуировками, вручать ей пемзу и пусть сама с себя убирает мерзость всякую. Красивая чистая кожа - красивее всего.



    Ну и выходите с свет с барышней с "чистой кожей" и в лаптях)))

    Аж до слёз



    Утрировать то не стоит) Барышня без татуировок - приличная и воспитанная. С любой татушкой - прошмадесса в 99,9999% случаев. Как то так.



    Да ладно! Может, просто Вам только такие встречались?)))

    Знаком с Лизой немного, симпатичная и веселая девушка, неплохой парикмахер, была им когда-то во всяком случае.

    А вообще, у нас большинство считают, что только их образ жизни верный, и все, кто живут по другому - значит живут неправильно. К счастью, это не так. Каждый вправе жить по своим принципам, но не доставляя вред другому. То, что каждый хочет делать с собой - его личное право! Я бы не хотел жить в обществе манекенов.



    Вот только не нужно начинать играть в ТП бинго с мужским то ником. Это не теория, не вероятность - это аксиома. Девушка с партаком = порченная девушка.

  • Итфат

    Итфат
    1 час назад

    Клаус Хайда

    ЛайКа

    Клаус Хайда

    Нужно брать бабу с татуировками, вручать ей пемзу и пусть сама с себя убирает мерзость всякую. Красивая чистая кожа - красивее всего.



    Ну и выходите с свет с барышней с "чистой кожей" и в лаптях)))

    Аж до слёз



    Утрировать то не стоит) Барышня без татуировок - приличная и воспитанная. С любой татушкой - прошмадесса в 99,9999% случаев. Как то так.



    Чё, правдаа? :))) Вы в какой реальности живете? Наличие или отсутствие тату никак не связано с воспитанием. Если у Вас другая информация, подкреплённая фактами, буду рада продолжить диалог. Если нет, извините, но это - Ваши домыслы, никак не связанные с реальностью.

  • Александр II

    Александр II
    53 минуты назад

    Клаус Хайда

    Александр II

    Клаус Хайда

    ЛайКа

    Клаус Хайда

    Нужно брать бабу с татуировками, вручать ей пемзу и пусть сама с себя убирает мерзость всякую. Красивая чистая кожа - красивее всего.



    Ну и выходите с свет с барышней с "чистой кожей" и в лаптях)))

    Аж до слёз



    Утрировать то не стоит) Барышня без татуировок - приличная и воспитанная. С любой татушкой - прошмадесса в 99,9999% случаев. Как то так.



    Да ладно! Может, просто Вам только такие встречались?)))

    Знаком с Лизой немного, симпатичная и веселая девушка, неплохой парикмахер, была им когда-то во всяком случае.

    А вообще, у нас большинство считают, что только их образ жизни верный, и все, кто живут по другому - значит живут неправильно. К счастью, это не так. Каждый вправе жить по своим принципам, но не доставляя вред другому. То, что каждый хочет делать с собой - его личное право! Я бы не хотел жить в обществе манекенов.



    Вот только не нужно начинать играть в ТП бинго с мужским то ником. Это не теория, не вероятность - это аксиома. Девушка с партаком = порченная девушка.



    В принципе, вы только подтвердили мои слова)

    Что касается аксиом, то вот вам еще аксиома - если вы встретите Лизу с мужем, то не сможете ей в лицо высказать своё мнение по поводу "прошмадесс" и прочее.

    Общаться с вами неинтересно, да и не зачем. Засим, прощаюсь. Удачи!

  • Николай К.

    Николай К.
    52 минуты назад

    — Дорогой, я сделала себе тату: цветочек на животе и бабочку на груди…

    — Нахрена? Чтобы через лет 15 я увидел, как бабочка села на цветочек?

  • Tуман

    Tуман
    51 минута назад

    Нормальная такая девчонка

  • DrDimon

    DrDimon
    47 минут назад

    Не считаю стремление разрисовать на всю оставшуюся жизнь самого себя (рискуя при этом заразиться гепатитом С и прочей подобной радостью) признаком большого ума, но дело хозяйское.

    Хотят - пусть разрисовывают.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    46 минут назад

    Александр II

    Клаус Хайда

    Александр II

    Клаус Хайда

    ЛайКа

    Клаус Хайда

    Нужно брать бабу с татуировками, вручать ей пемзу и пусть сама с себя убирает мерзость всякую. Красивая чистая кожа - красивее всего.



    Ну и выходите с свет с барышней с "чистой кожей" и в лаптях)))

    Аж до слёз



    Утрировать то не стоит) Барышня без татуировок - приличная и воспитанная. С любой татушкой - прошмадесса в 99,9999% случаев. Как то так.



    Да ладно! Может, просто Вам только такие встречались?)))

    Знаком с Лизой немного, симпатичная и веселая девушка, неплохой парикмахер, была им когда-то во всяком случае.

    А вообще, у нас большинство считают, что только их образ жизни верный, и все, кто живут по другому - значит живут неправильно. К счастью, это не так. Каждый вправе жить по своим принципам, но не доставляя вред другому. То, что каждый хочет делать с собой - его личное право! Я бы не хотел жить в обществе манекенов.



    Вот только не нужно начинать играть в ТП бинго с мужским то ником. Это не теория, не вероятность - это аксиома. Девушка с партаком = порченная девушка.



    В принципе, вы только подтвердили мои слова)

    Что касается аксиом, то вот вам еще аксиома - если вы встретите Лизу с мужем, то не сможете ей в лицо высказать своё мнение по поводу "прошмадесс" и прочее.

    Общаться с вами неинтересно, да и не зачем. Засим, прощаюсь. Удачи!



    Так у нас тут баба под мужским ником судя по слогу и попыткам припугнуть чьим то мужем. Почему нельзя ей в лицо высказать всё? У нас вроде свобода слова, нет?

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    45 минут назад

    Итфат

    Клаус Хайда

    ЛайКа

    Клаус Хайда

    Нужно брать бабу с татуировками, вручать ей пемзу и пусть сама с себя убирает мерзость всякую. Красивая чистая кожа - красивее всего.



    Ну и выходите с свет с барышней с "чистой кожей" и в лаптях)))

    Аж до слёз



    Утрировать то не стоит) Барышня без татуировок - приличная и воспитанная. С любой татушкой - прошмадесса в 99,9999% случаев. Как то так.



    Чё, правдаа? :))) Вы в какой реальности живете? Наличие или отсутствие тату никак не связано с воспитанием. Если у Вас другая информация, подкреплённая фактами, буду рада продолжить диалог. Если нет, извините, но это - Ваши домыслы, никак не связанные с реальностью.



    Приличная и воспитанная девушка даже не задумается о партаке на коже. А разные порченные - только в путь. Факт? Факт.

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