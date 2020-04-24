Харбинскую международную ярмарку перенесли из-за коронавируса

31-я Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка (ХМТЭЯ) перенесена с июня этого года на 2021 год. Так, партийный комитет правительства провинции Хэйлунцзян постановил, что ярмарку будут проводить с 15 по 19 июня 2021 года.

Решение было принято в рамках мер борьбы с распространением коронавируса. «При этом предприятиям провинции Хэйлунцзян отдано указание, в рамках восстановления производства, оказывать онлайн-услуги по предоставлению информации по рынкам, а также предоставлять прочие данные для тех компаний и делегаций, которые уже успели зарегистрироваться на сайте ХМТЭЯ для участия в Харбинской ярмарке в этом году», – пишет Biang.ru со ссылкой на газету «Хэйлунцзян Жиба».

Ранее Амур.инфо сообщало, что на более поздний срок переносится «Амурэкспофорум-2020» в Амурской области. Это связано с эпидемией коронавируса.