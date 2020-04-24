13-летняя беременная раскрыла пол будущего ребенка

История Даши Суднишниковой шокировала всю страну: школьница пришла на программу «Андрей Малахов. Прямой эфир», где рассказала о том, что ждет ребенка от 10-летнего возлюбленного. Поначалу девочку обвиняли в обмане, нашлись даже те, кто посчитал ее беременность фикцией. Однако сейчас усомниться в интересном положении Дарьи уже нельзя: школьница вовсю готовится к родам, а сегодня стало известно, что она ждет девочку.

Суднишникова опубликовала видео, на котором она вместе с Иваном лопает шарик, наполненный розовыми конфетти. «Имя: Каролина», – подписала видеоролик Дарья.

Поклонники поздравили пару. «Каролина – очень красивое имя. Пусть будет умной и радует родителей»; «Вы такие молодцы!» «Кажется, малой до сих пор в шоке, что станет отцом. Он выглядит заторможенным», «Раз 30 посмотрела, очень рада за вас», «Я расплакалась от счастья!» – оставили комментарии подписчики.

Другие не разделили радости и посчитали, что вся эта история – фейк. «Зачем вы поздравляете фейк?», «Господи, ну почему ЭТО находится в популярном?», «Не надоело всех обманывать?», «Хватит страдать фигней, иди учить уроки», – оставили и такие комментарии пользователи.

После того, как на федеральных каналах рассказали о беременности девочки, она стала знаменитой. На нее подписаны многие в социальных сетях, только в Инстаграме у девочки более 92 тысяч подписчиков, а видео в TikTok набирают тысячи просмотров. Благодаря своей возникшей популярности Дарья хорошо зарабатывает в социальных сетях на рекламе.