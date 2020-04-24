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сегодня, 13:10 0

Главврач показал видео из коронавирусной реанимации в Москве

Главврач показал видео из коронавирусной реанимации в Москве
Фото: Стоп-кадр из видео

Главврач московской клинической больницы № 15 Валерий Вечорко записал видео из отделения реанимации. Ролик опубликовали в социальных сетях, сообщает РИА Новости.

«В последнее время очень много в отделение реанимации нам привозят молодых пациентов в крайне тяжелом состоянии, которым требуется проведение искусственной вентиляции легких. Реанимации работают в загруженном режиме», – сказал Вечорко.

По его словам, избежать прироста больных с коронавирусной инфекцией можно, если соблюдать режим самоизоляции и помнить о важности социального дистанцирования.

«Прекратите лишние контакты, тогда возможно будет избежать и тяжелого состояния, и попадания в реанимацию. Тем самым вы сохраните и себе жизнь, и жизнь своим близким», – добавил медик.

23 апреля в России зарегистрировано 62 773 случая заражения коронавирусом. Погибли 555 человек, 4 891 вылечился. При этом за минувшие сутки выявлено меньше новых больных, чем 21 и 22 апреля.

Всего в мире, согласно ВОЗ, зафиксировано свыше 2,47 миллиона заболевших, 169 тысяч умерли. Среди самых подверженных COVID-19 государств – США, Испания, Италия, Франция и Германия. Россия в этом списке занимает десятое место.

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#коронавирус

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