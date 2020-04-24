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24апреля
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сегодня, 12:19 2

Амурским пенсионерам-северянам, имеющих приемных детей, будут компенсировать проезд на отдых

Амурским пенсионерам-северянам, имеющих приемных детей, будут компенсировать проезд на отдых
Фото: gazetapik.ru/

Принят Федеральный закон, согласно которому приемные родители с 1 июля 2020 года отнесены к категории неработающих граждан. Поэтому пенсионеры, являющиеся приемными родителями, проживающие в районах, приравненных к Крайнему Северу, со второго полугодия будут иметь право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно.

Ранее пенсионеры-приемные родители, получающие вознаграждение за воспитание приемного ребенка в соответствии с договором о создании приемной семьи, относились к категории работающих, тогда как право на компенсацию расходов имеют только неработающие пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и являющиеся получателями страховых пенсий.

В Амурской области получить компенсацию дорожных расходов могут пенсионеры Зейского, Селемджинского и Тындинского районов.

Компенсация расходов пенсионерам-северянам может предоставляться в двух видах: первый — предоставление проездных документов (талонов), обеспечивающих проезд пенсионера к месту отдыха и обратно; второй — возмещение фактически произведенных пенсионером расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

Компенсация расходов на проезд к месту отдыха и обратно на территории РФ предоставляется один раз в два года. Отсчет времени ведется от 1 января года, в котором пенсионер осуществил поездку и получил компенсацию. Поэтому Пенсионный фонд рекомендует пенсионерам, съездившим на отдых, сохранять все проездные документы.

В 2019 году возможностью получить компенсацию воспользовались 2563 человека, общая сумма компенсаций составила 36,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ОПФР по Амурской области.

Телефон для консультации - 8(4162) 202-400.

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    5 часов назад

    северяне! пенсионеры! с приемными детьми! обожемой))) еще надо добавить: только блондин! группа крови 1(-), чтобы не давать компенсацию)))

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    4 часа назад

    РукаЛицо. Здесь Жадность и Идиотия цветут и пахнут

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