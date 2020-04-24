Фонд капремонта приостановил взыскание пеней за несвоевременную уплату взносов

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации до 1 января 2021 года приостановлено взыскание неустойки в случае несвоевременной или внесённой не в полном размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также взносов на капитальный ремонт. Эти изменения касаются всех регионов.

Также Фонд капремонта напомнил амурчанам, что приём граждан пока приостановлен на фоне сложившейся эпидобстановки. В связи с этим жители Приамурья могут обратиться в Фонд с письменным обращением на электронную почту: fkramur@yandex.ru; через форму «Интернет-приёмная» на официальном сайте Фонда.

Для получения справки об отсутствии задолженности, необходимо направить обращение на официальную электронную почту Фонда fkramur@yandex.ru либо через приложение WhatsApp +7 914 581-45-58.