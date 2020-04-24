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24апреля
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сегодня, 12:08 7

Фонд капремонта приостановил взыскание пеней за несвоевременную уплату взносов

Фонд капремонта приостановил взыскание пеней за несвоевременную уплату взносов
Фото: Циан

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации до 1 января 2021 года приостановлено взыскание неустойки в случае несвоевременной или внесённой не в полном размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также взносов на капитальный ремонт. Эти изменения касаются всех регионов.

Также Фонд капремонта напомнил амурчанам, что приём граждан пока приостановлен на фоне сложившейся эпидобстановки. В связи с этим жители Приамурья могут обратиться в Фонд с письменным обращением на электронную почту: fkramur@yandex.ru; через форму «Интернет-приёмная» на официальном сайте Фонда.

Для получения справки об отсутствии задолженности, необходимо направить обращение на официальную электронную почту Фонда fkramur@yandex.ru либо через приложение WhatsApp +7 914 581-45-58.

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#ЖКХ #коронавирус

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Комментарии
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  • Rick1979

    Rick1979
    5 часов назад

    А в Москве взносы на кап.ремонт на период эпидемии отменили.

  • Токарев

    Токарев
    4 часа назад

    Ну так это Москва, у нас удавятся

  • Serega

    Serega
    4 часа назад

    Благодетели

  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    Надо в ножки поклониться благодетелям?

  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад

    А ведь интересно - работы не делаются, а взносы все равно надо платить.

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Тупо вгоняют народ в долги.

    Потом хрен расплатишься

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Это уже сверхнаглость - брать пеню за не оказанную услугу...

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