Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:05 1

В июне в Тынде стартует капитальный ремонт городских дорог

В июне в Тынде стартует капитальный ремонт городских дорог
Фото: администрация Тынды

В 2020 году в столице БАМа отремонтируют более двух километров городских дорог и около одного километра тротуаров. Ремонтные работы пройдут на участках автодорог по улице Гагарина, Дальневосточная, 8 марта и от улицы Сосновый бор до переулка Зеленый.

Дорожные рабочие заасфальтируют дороги и обустроят тротуары, а также приведут в порядок площадку автобусной остановки «Народная» в микрорайоне Новый Таежный. Всего на развитие улично-дорожной сети в Тынде в 2020 году выделено более 27 миллионов рублей из областного и местного бюджетов. Капитальный ремонт городских дорог стартует в июне. Завершить ремонтную кампанию подрядчики должны в октябре текущего года.

Также в Тынде продолжается реконструкция федеральной трассы «Лена» со строительством второго моста.

Предварительно получено согласование в Правительстве Амурской области о выделении дополнительных средств на ремонт дорог в сумме сто миллионов рублей из федерального бюджета. На эти средства планируется отремонтировать участки дорог от улицы Верхе-Набережная до улицы Геологов в Новотынде протяженностью около двух километров, Северную-Объездную и автодорогу от улицы Верхне-Набережная до Мохортова, 5. На этих участках дорог также будет произведен монтаж наружного освещения.

В Тынде в этом году также модернизируют светофорные объекты: на перекрестках улиц Красная Пресня-Школьная, Красная Пресня-Мохортова, Красная Пресня-Кирова и на улице Привокзальной. Новые пешеходные переходы со светофорными объектами появятся по улице Школьной, 8-9, на Мохортова (район школы № 6) и Профсоюзной (район дома № 14; дома № 6 и городской библиотеки), информирует пресс-служба администрации Тынды.

Просмотров всего: 239

#дороги #Тында

распечатать


Общество

Дорожные службы очищают от снега частный сектор Благовещенска
Власть 4

В Тынде отметили новоселье дети-сироты
Общество 3

В Благовещенске открылся Центр ипотечного кредитования Азиатско-Тихоокеанского банка
Общество 7

На время ремонта улицы Калинина автобусные остановки перенесут на Богдана Хмельницкого
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Fair

    Fair
    20 минут назад

    Смешно !!!Более двух километров дорог!!! так написано как будто 20 или 30 км. ))) Два км. дорог ремонтировать будут с июня до октября )))

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь