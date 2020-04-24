В июне в Тынде стартует капитальный ремонт городских дорог

Фото: администрация Тынды

В 2020 году в столице БАМа отремонтируют более двух километров городских дорог и около одного километра тротуаров. Ремонтные работы пройдут на участках автодорог по улице Гагарина, Дальневосточная, 8 марта и от улицы Сосновый бор до переулка Зеленый.

Дорожные рабочие заасфальтируют дороги и обустроят тротуары, а также приведут в порядок площадку автобусной остановки «Народная» в микрорайоне Новый Таежный. Всего на развитие улично-дорожной сети в Тынде в 2020 году выделено более 27 миллионов рублей из областного и местного бюджетов. Капитальный ремонт городских дорог стартует в июне. Завершить ремонтную кампанию подрядчики должны в октябре текущего года.

Также в Тынде продолжается реконструкция федеральной трассы «Лена» со строительством второго моста.

Предварительно получено согласование в Правительстве Амурской области о выделении дополнительных средств на ремонт дорог в сумме сто миллионов рублей из федерального бюджета. На эти средства планируется отремонтировать участки дорог от улицы Верхе-Набережная до улицы Геологов в Новотынде протяженностью около двух километров, Северную-Объездную и автодорогу от улицы Верхне-Набережная до Мохортова, 5. На этих участках дорог также будет произведен монтаж наружного освещения.

В Тынде в этом году также модернизируют светофорные объекты: на перекрестках улиц Красная Пресня-Школьная, Красная Пресня-Мохортова, Красная Пресня-Кирова и на улице Привокзальной. Новые пешеходные переходы со светофорными объектами появятся по улице Школьной, 8-9, на Мохортова (район школы № 6) и Профсоюзной (район дома № 14; дома № 6 и городской библиотеки), информирует пресс-служба администрации Тынды.