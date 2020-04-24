Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:58 6

Три человека госпитализированы в Приамурье с подозрением на коронавирус

Три человека госпитализированы в Приамурье с подозрением на коронавирус

Накануне, 23 апреля в Амурской области было госпитализировано с подозрением на новую коронавирусную инфекцию 3 человека. На изоляции по месту жительства находится 383 человека, в изоляторах — 49.

По состоянию на 23 апреля с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 25 случаев новой коронавирусной инфекции, 5 из которых завершились выздоровлением, 20 продолжают получать необходимое лечение.

Заболевшие — жители города Благовещенска (15 человек), Белогорска (4 человека), Тынды (2 человека), Зеи (3 человека), Магдагачинского района (1 человек).

Общее количество контактных лиц с заболевшими — 423 человека, проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию. По результатам первого лабораторного тестирования получены отрицательные результаты у 294 человека.

По состоянию на 23 апреля на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) проведено 7 792 исследования, в том числе за последние сутки — 386.

Просмотров всего: 7862

#здоровье #коронавирус

распечатать


Власть

Половина фракций Законодательного собрания Амурской области не поддерживает заочное голосование
Власть 3

Источник: министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова покидает свой пост
Коронавирус

Харбинскую международную ярмарку перенесли из-за коронавируса
В России и мире

Главврач показал видео из коронавирусной реанимации в Москве
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Ольга1972

    Ольга1972
    4 часа назад

    В Благовещенске или где именно? могли бы и написать

  • ну вот

    ну вот
    4 часа назад

    ну так надо интригу создать

  • Вишня

    Вишня
    3 часа назад

    В Якутии вон карту с адресами создали.... у нас такую же бы... Чтобы места "очага" десятой дорогой обходить!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    Вишня


    И красные кресты намалевать на дверях!

  • dance

    dance
    2 часа назад

    ЛайКа

    Вишня


    И красные кресты намалевать на дверях!



    зачем на дверях? Сразу на лбах давайте.

  • Zimbabwe

    Zimbabwe
    2 часа назад

    По десятым дорогам все будут без масок разгуливать и здороваться за руку, думая, что обошли "очаг". А так хоть немного в тонусе будут держаться.

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь