Три человека госпитализированы в Приамурье с подозрением на коронавирус

Накануне, 23 апреля в Амурской области было госпитализировано с подозрением на новую коронавирусную инфекцию 3 человека. На изоляции по месту жительства находится 383 человека, в изоляторах — 49.

По состоянию на 23 апреля с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 25 случаев новой коронавирусной инфекции, 5 из которых завершились выздоровлением, 20 продолжают получать необходимое лечение.

Заболевшие — жители города Благовещенска (15 человек), Белогорска (4 человека), Тынды (2 человека), Зеи (3 человека), Магдагачинского района (1 человек).

Общее количество контактных лиц с заболевшими — 423 человека, проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию. По результатам первого лабораторного тестирования получены отрицательные результаты у 294 человека.

По состоянию на 23 апреля на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) проведено 7 792 исследования, в том числе за последние сутки — 386.