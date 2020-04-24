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24апреля
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сегодня, 12:50 3

Фундаменты Амурского ГПЗ рассчитаны на землетрясение в 8 баллов

Фундаменты Амурского ГПЗ рассчитаны на землетрясение в 8 баллов

На Амурском ГПЗ в разгаре фундаментные работы на 5-й и 6-й технологических линиях. Они выглядят не так эффектно как монтаж крупногабаритных колонн газоразделения,​ но​ надежность​ и долговечность завода начинаются именно с качественного обустройства фундамента, говорят на ГПЗ.

На этих двух​ линиях уже погружено более 20 тысяч свай на глубину от 6 до 12 метров, заливаются​ монолитные железобетонные основания, способные гарантировать устойчивость технологического оборудования при любых условиях. Фундаменты Амурского ГПЗ обеспечат сейсмоустойчивость завода даже​ при землетрясении порядка​ 8 баллов по шкале Рихтера.

На 1-й и 2-й технологических линиях завода, запуск которых в эксплуатацию планируется в 2021 году, идет подготовка к пусконаладочным работам. На 3-й линии установлено основное крупногабаритное оборудование по газоразделению и идет ​ монтаж технологических устройств. На ​ 4-й линии стартовал монтаж ​ оборудования, летом здесь будет установлены колонны разделения газа. Строительство Амурского ГПЗ продолжается в соответствии с графиком.

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#производство #строительство #технологии

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Комментарии
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  • headache

    headache
    4 часа назад

    Ба плевать на этот фундамент и гпз. Из за него и космодрома не вводят режим чс. Эксперименты ставят на людях. Издеваются. Аминфо вы лучле напишите что людям делать с работой и чем детей кормить.

  • system101

    system101
    1 час назад

    А что где-то в стране в принципе ввели режим ЧС? ТА что касасается работы, то на гпз она хоть у кого-то есть

  • Амурский ГПЗшник

    Амурский ГПЗшник
    1 час назад

    АИ не стыдно? текст статьи полностью скопирован с позавчерашнего поста в instagram ГППБ.

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