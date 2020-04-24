Фундаменты Амурского ГПЗ рассчитаны на землетрясение в 8 баллов

На Амурском ГПЗ в разгаре фундаментные работы на 5-й и 6-й технологических линиях. Они выглядят не так эффектно как монтаж крупногабаритных колонн газоразделения,​ но​ надежность​ и долговечность завода начинаются именно с качественного обустройства фундамента, говорят на ГПЗ.

На этих двух​ линиях уже погружено более 20 тысяч свай на глубину от 6 до 12 метров, заливаются​ монолитные железобетонные основания, способные гарантировать устойчивость технологического оборудования при любых условиях. Фундаменты Амурского ГПЗ обеспечат сейсмоустойчивость завода даже​ при землетрясении порядка​ 8 баллов по шкале Рихтера.

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На 1-й и 2-й технологических линиях завода, запуск которых в эксплуатацию планируется в 2021 году, идет подготовка к пусконаладочным работам. На 3-й линии установлено основное крупногабаритное оборудование по газоразделению и идет ​ монтаж технологических устройств. На ​ 4-й линии стартовал монтаж ​ оборудования, летом здесь будет установлены колонны разделения газа. Строительство Амурского ГПЗ продолжается в соответствии с графиком.