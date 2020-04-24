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сегодня, 11:50 19

Людмила Качан: сильным государство делают его культура и язык

Людмила Качан: сильным государство делают его культура и язык
Фото: https://absoluttv.ru/

Статья 68 новой редакции Конституции РФ гласит: «Российская Федерация гарантирует всем её народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития». Несмотря на то, что государственным языком на всей территории России является русский, как язык государствообразующего народа, республики будут вправе устанавливать свои государственные языки.

Кроме этого, в новой редакции Конституции отмечается, что культура является уникальным наследием ее многонационального народа. И как отметила директор Центра Эстетического Воспитания детей имени Белоглазова Людмила Качан, это делает культуру одним из символов России.

«Поправка, которая вносится в Конституцию, ставит культуру России в ряд ключевых ценностей, фактически называя ее одним из символов государства, таким же, например, как флаг или гимн. Успех России возможен только в опоре на культуру и на наш родной язык. Это важнейший ресурс страны, который больше чем нефть и газ. Именно культура и язык делают нас уникальными», – подчеркнула Людмила Викторовна.

С предложением внести в Конституцию пункт о том, что культура России является уникальным наследием и охраняется государством выступили гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, народные артисты РФ Александр Калягин, Денис Мацуев и Владимир Машков.

Полный текст поправок в Конституцию можно прочитать здесь http://duma.gov.ru/news/48045/

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#сельское хозяйство

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    5 часов назад

    и полиция с возможность открывать огонь на поражение!!!

  • Аликанте

    Аликанте
    5 часов назад

    ещё одна говорящая голова

  • Вета007

    Вета007
    4 часа назад

    Если вы хотите, чтобы культура России реально защищалась, почему в заданиях по русскому языку на РЭШ по 3-4 ошибки на тему???? Государственный ресурс, по которому дистанционно обучаются школьники, напичкан ошибками, как булка изюмом! Я скинула фото учителю - она за голову схватилась! У нас видимо там, наверху, уже сплошь неграмотные. Так что вы собрались защищать? Академические знания сотни человек на всю Россию? Так не они сайты создают и учебники печатают. Поздно. Ещё один потерянный нашими властями повод гордиться Россией - великий и могучий....

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    4 часа назад

    Но это неточно

  • Лесник28

    Лесник28
    4 часа назад

    Одной культурой сыт не будешь..

  • Adolf

    Adolf
    4 часа назад

    Ещё одна обнуляторша

  • ay

    ay
    4 часа назад



    сильным государство делают его



    Граждане, в котором им сытно, достойно, безопасно, безбедно, справедливо живётся. Если этого нет, то гори такое гос-во синим пламенем. А мёртвых языков и культур (и даже государств) история знает не мало.

  • shurany17

    shurany17
    4 часа назад

    «Не трогайте шлюх, актеров и кучеров. Они служат любой власти» Адмирал Колчак.

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    4 часа назад

    Буржуи используют культуру только для собственной наживы. Человека надо образовывать, человек на начальном этапе слаб и безволен и он легко уйдет в строну деградации в культурном плане.

    Вы только вдумайтесь в слово "Образование" то есть существует некий идеальный образ человека, к которому нужно довести маленького человека, да и большого тоже, но тут уже труднее. А сейчас что? Обучение еще и дистанционное 2+2=5 и все. Буржуи делают из народа тупое стадо, которое за верх культуры видит только возможность поржать над похабностью и аморалкой.

  • ay

    ay
    4 часа назад

    И да, без нефти и газа (в нашей стране) можно хоть запеться в патриотических песнях, но жизнь будет очень тяжёлая (при таких руководителях как сейчас).

  • Asom

    Asom
    4 часа назад

    Совок цветёт и пахнет. Нацреспублики теперь будут устанавливать свои государственные языки. Прекрасно. Затем им разрешат устанавливливать, какой народ в их республиках будет считаться государствообразующим. До незавизимости останется один шаг. Красные будут в восторге.

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    4 часа назад

    ay

    И да, без нефти и газа (в нашей стране) можно хоть запеться в патриотических песнях, но жизнь будет очень тяжёлая (при таких руководителях как сейчас).



    Да и ничего, это даже хорошо. Мелкие буржуи первыми начнут пролетаризовываться (все по Марксу), всякие барбершопы, кафешки и прочего рода купи-продайкины добро пожаловать на завод. Количество недовольных этой лицемерной и воровской властью будет расти и это радует!

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    О культуре человек беспокоится, обнуление тут не причём

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    4 часа назад

    В первую очередь сильны делает государство экономика! Посмотрите на Африку. там и культура, и язык есть, а попы, простите, голые. Гражданин, лишенный возможности достойно зарабатывать, лишенный части своих прав, постоянно "зависший" в неподъемных кредитах никак не тянет на носителя "могучего языка и великой культуры". Чтобы культура не сдохла, накормите, сначала, её носителя...

  • домовенок

    домовенок
    3 часа назад

    "сильным государство делают его культура и язык" - это все понятно, но, скажите мне, пожалуйста, какое отношение это имеет к обнулению сроков президента, а также к "неприкосновенности бывших президентов"?

  • Zelebober

    Zelebober
    3 часа назад

    ЕслиДобрыйТы

    ay

    И да, без нефти и газа (в нашей стране) можно хоть запеться в патриотических песнях, но жизнь будет очень тяжёлая (при таких руководителях как сейчас).



    Да и ничего, это даже хорошо. Мелкие буржуи первыми начнут пролетаризовываться (все по Марксу), всякие барбершопы, кафешки и прочего рода купи-продайкины добро пожаловать на завод. Количество недовольных этой лицемерной и воровской властью будет расти и это радует!



    А что плохого в кафешках и барбершопах?

  • vitl33

    vitl33
    3 часа назад

    Такое ощущение, что как поправки примут, то жизнь станет в миг другой. Вот 20 лет (+10 Ельцинских) катились с горы, а теперь всё в мгновенье изменится.

  • ay

    ay
    3 часа назад

    vitl33

    Такое ощущение, что как поправки примут, то жизнь станет в миг другой. Вот 20 лет (+10 Ельцинских) катились с горы, а теперь всё в мгновенье изменится.



    Да. Так и будет. А Вы не верите в это?

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Zelebober

    ЕслиДобрыйТы

    ay

    И да, без нефти и газа (в нашей стране) можно хоть запеться в патриотических песнях, но жизнь будет очень тяжёлая (при таких руководителях как сейчас).



    Да и ничего, это даже хорошо. Мелкие буржуи первыми начнут пролетаризовываться (все по Марксу), всякие барбершопы, кафешки и прочего рода купи-продайкины добро пожаловать на завод. Количество недовольных этой лицемерной и воровской властью будет расти и это радует!



    А что плохого в кафешках и барбершопах?



    Плохого ничего. Вероятно, автор сообщения подразумевал то, что мелкие лавочники первыми склеят ласты в грядущий кризис. Ну куда пойти такому? В бизнес. В опу. На завод!

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