Людмила Качан: сильным государство делают его культура и язык

Статья 68 новой редакции Конституции РФ гласит: «Российская Федерация гарантирует всем её народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития». Несмотря на то, что государственным языком на всей территории России является русский, как язык государствообразующего народа, республики будут вправе устанавливать свои государственные языки.

Кроме этого, в новой редакции Конституции отмечается, что культура является уникальным наследием ее многонационального народа. И как отметила директор Центра Эстетического Воспитания детей имени Белоглазова Людмила Качан, это делает культуру одним из символов России.

«Поправка, которая вносится в Конституцию, ставит культуру России в ряд ключевых ценностей, фактически называя ее одним из символов государства, таким же, например, как флаг или гимн. Успех России возможен только в опоре на культуру и на наш родной язык. Это важнейший ресурс страны, который больше чем нефть и газ. Именно культура и язык делают нас уникальными», – подчеркнула Людмила Викторовна.

С предложением внести в Конституцию пункт о том, что культура России является уникальным наследием и охраняется государством выступили гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, народные артисты РФ Александр Калягин, Денис Мацуев и Владимир Машков.

Полный текст поправок в Конституцию можно прочитать здесь http://duma.gov.ru/news/48045/