Амурским бизнесменам стал доступен еще один антикризисный продукт

С 8 апреля Амурская региональная микрокредитная компания запустила еще один антикризисный продукт. Благодаря новому виду займа предпринимателям Амурской области стали доступны средства на поддержку своего бизнеса в части закрытия кассовых разрывов и пополнения оборотных средств.

Согласно условиям, на эти цели предприниматели могут взять до 2 миллионов рублей сроком на 2 года по льготной ставке от 1 до 6 % годовых.

Как рассказала гендиректор Амурской региональной микрокредитной компании Ольга Белоусова, по новому виду займов на сегодняшний день компания получила уже больше 20 заявок, 17 из которых находятся в работе. Первые выдачи средств заявителям ожидаются на следующей неделе.

«Мы видим, в какой ситуации сейчас оказались многие предприниматели, поэтому для нас сегодня особенно важно расширять линейку антикризисных продуктов с учетом текущих потребностей бизнеса. Так, на сегодня нами уже введены такие меры поддержки, как отсрочка по уплате основного долга и процентов, пролонгация срока действия договоров микрозайма и снижение процентной ставки для заемщиков из отраслей, которые выделены как наиболее пострадавшие. Нам поступило около 60 заявок на реструктуризацию действующих займов, 17 уже реструктурированы», – цитирует Ольгу Белоусову пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

Всего по всем своим продуктам за 8 месяцев Амурская региональная микрокредитная компания выдала предпринимателям региона больше 120 миллионов кредитных средств. Финансовую помощь получили бизнесмены из Благовещенска, Райчихинска, Свободного, Белогорска, Тынды и других городов Амурской области.

Для консультаций по льготному кредитованию с начала апреля в организации открыта специальная горячая линия. По всем вопросам, связанным с кредитованием в компании, предприниматели могут обращаться по номеру 8-914-556-36-06.