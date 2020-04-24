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сегодня, 11:47 4

Амурским бизнесменам стал доступен еще один антикризисный продукт

Амурским бизнесменам стал доступен еще один антикризисный продукт
Фото: pixabay.com

С 8 апреля Амурская региональная микрокредитная компания запустила еще один антикризисный продукт. Благодаря новому виду займа предпринимателям Амурской области стали доступны средства на поддержку своего бизнеса в части закрытия кассовых разрывов и пополнения оборотных средств.

Согласно условиям, на эти цели предприниматели могут взять до 2 миллионов рублей сроком на 2 года по льготной ставке от 1 до 6 % годовых.

Как рассказала гендиректор Амурской региональной микрокредитной компании Ольга Белоусова, по новому виду займов на сегодняшний день компания получила уже больше 20 заявок, 17 из которых находятся в работе. Первые выдачи средств заявителям ожидаются на следующей неделе.

«Мы видим, в какой ситуации сейчас оказались многие предприниматели, поэтому для нас сегодня особенно важно расширять линейку антикризисных продуктов с учетом текущих потребностей бизнеса. Так, на сегодня нами уже введены такие меры поддержки, как отсрочка по уплате основного долга и процентов, пролонгация срока действия договоров микрозайма и снижение процентной ставки для заемщиков из отраслей, которые выделены как наиболее пострадавшие. Нам поступило около 60 заявок на реструктуризацию действующих займов, 17 уже реструктурированы», – цитирует Ольгу Белоусову пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

Всего по всем своим продуктам за 8 месяцев Амурская региональная микрокредитная компания выдала предпринимателям региона больше 120 миллионов кредитных средств. Финансовую помощь получили бизнесмены из Благовещенска, Райчихинска, Свободного, Белогорска, Тынды и других городов Амурской области.

Для консультаций по льготному кредитованию с начала апреля в организации открыта специальная горячая линия. По всем вопросам, связанным с кредитованием в компании, предприниматели могут обращаться по номеру 8-914-556-36-06.

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#бизнес #коронавирус #финансы

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Комментарии
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  • Maikl

    Maikl
    5 часов назад

    Все это полу меры..

    Очередной кредит, который не известно как отдавать, потому как нет понимания когда закончится эпидемия, на сколько упадут доходы населения...

    Соответственно просчитать прибыль предпринимателю в такое время невозможно!!!

    Брать такой кредит (хоть и под небольшой %) , в такое время, смерти подобно!!!

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    4 часа назад

    Толкать кредиты по ставке, процент которой в спокойные времена выдается во многих развитых странах - моветон)))

    Еще ничего не началось, уже на 180% мартовской нормы позакрылись. Толи еще будет.

  • Sapsanische

    Sapsanische
    2 часа назад

    по словам знакомых китайцев, в Китае отменили налоги для малого бизнеса, и сделали 50% скидку крупному бизнесу.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    24 минуты назад

    Sapsanische

    по словам знакомых китайцев, в Китае отменили налоги для малого бизнеса, и сделали 50% скидку крупному бизнесу.



    Там целый комплекс поддержки. Начиная от доставки еды к дверям и заканчивая чистыми деньгами из бюджета в бизнес.

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