Мальчика до смерти загрызли свиньи, когда он играл во дворе
На окраине индийского города Хайдарабад, штат Телангана, четырехлетний мальчик умер в результате нападения диких свиней. Мальчик играл во дворе дома, когда на него напали животные.
Во вторник вечером, 21 апреля, в полицейский участок позвонил мужчина по фамилии Кешья (Keshya). Он заявил, что его сын играл во дворе, когда на мальчика напали несколько диких свиней. Разъяренные звери утащили ребенка на мусорную свалку и загрызли до смерти. Мальчика отвезли в больницу и попытались спасти, однако к тому моменту он уже был мертв.
Полиция разбирается в деталях произошедшего. Тело направили на вскрытие.
Ранее местные жители неоднократно жаловались властями на диких свиней, представляющих опасность для окружающих. Тем не менее никаких мер предпринято не было, сообщает «Лента.ру».
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