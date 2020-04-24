Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:25 5

Ярмарка выходного дня в поселке Серышево работает, несмотря на угрозу коронавируса

Ярмарка выходного дня в поселке Серышево работает, несмотря на угрозу коронавируса

В поселке Серышево продолжает работу сельскохозяйственная ярмарка. Несмотря на меры по противодействию коронавирусу, местные производители могут выходить к прилавку со своей продукцией.

В редакцию Амур.инфо жительница рабочего поселка прислала видео действующей ярмарки в центре населенного пункта. В объектив видеокамеры прохожей женщины попали люди, торгующие искусственными цветами и мясом на уличных прилавках. Сняв торговые ряды автор видео сказала: «надо звонить».

Глава поселка Александр Дегасюк в телефонном разговоре с журналистом Амур.инфо подтвердил, что действительно, ярмарка работает. Она открывается каждую пятницу на полдня.

«Я обращался в район, потому что район курирует эти вопросы, – рассказал Александр Дегасюк. – Мне объяснили, что только приезжую ярмарку нельзя открывать. А это наша, местная. Там мясо, заодно и цветы приносят. Они с утра мясо привозят, людям же тоже кушать надо. После обеда они закончат, и мы обработку будем сразу делать. Я был против, но обратился в район, они созвонились с министерством, те сказали, что запрещены именно приезжие ярмарки. Мы пытались закрыть, но люди подняли шум, говорят нам надо хоть раз в неделю продукты где то купить».

Ярмарка выходного дня в Серышеве работает уже более пяти лет. Местные сельхозпроизводители привозят продукцию пo пятницам. На полдня в центре поселка открывается 15-17 торговых мест.

Как сообщало Амур.инфо, в середине апреля в Зее остановили работу «Белорусской ярмарки» за нарушения противоэпидемических мер. Этот случай как раз касался выездной торговли. За два месяца до закрытия ярмарка побывала в Белогорске, Свободном, Екатеринославке и Райчихинске.

Губернатор Амурской области тогда прокомментировал ситуацию следующим образом: «Любые ярмарки и подобные мероприятия предпринимателей сейчас под запретом – они могут стать источником распространения коронавирусной инфекции».

Просмотров всего: 846

#коронавирус #торговля

распечатать


Власть

Источник: министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова покидает свой пост
Коронавирус

Харбинскую международную ярмарку перенесли из-за коронавируса
В России и мире

Главврач показал видео из коронавирусной реанимации в Москве
Общество 6

Фонд капремонта приостановил взыскание пеней за несвоевременную уплату взносов
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Аликанте

    Аликанте
    6 часов назад

    там есть больные?

  • inoy

    inoy
    5 часов назад

    какая сознательная курва, она наверное святым духом питается? надо стукануть обязательно((((

  • Pokemosh

    Pokemosh
    5 часов назад

    Гражданская сознательность - это не стукачество. А inoy и на пьяного за рулем "не настучит", скорее всего

  • Аликанте

    Аликанте
    5 часов назад

    конкурентов мочат

  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    пьяный за рулем это зло, а торговать имея на это документы это нормально Покемон))

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь