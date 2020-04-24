Срок вахты могут увеличить до полугода из-за коронавируса

Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления. Согласно трудовому законодательству, максимальная продолжительность вахты сейчас составляет три месяца, а ежедневная рабочая смена — не более 12 часов, после которой следует не менее 12 часов отдыха.