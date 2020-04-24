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сегодня, 11:20 2

Срок вахты могут увеличить до полугода из-за коронавируса

Срок вахты могут увеличить до полугода из-за коронавируса
Фото: ТАСС

Минтруд предложил установить временный порядок применения вахтового метода работы на непрерывных производствах в условиях карантинных ограничений для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Проект постановления правительства, подготовленный министерством, есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил представитель Минтруда.

Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления. Согласно трудовому законодательству, максимальная продолжительность вахты сейчас составляет три месяца, а ежедневная рабочая смена — не более 12 часов, после которой следует не менее 12 часов отдыха.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    5 часов назад

    одна смена заработает больше, другая будет голодать....

  • Pooss

    Pooss
    3 часа назад

    Есть вахты и месяц едва держаться а тут пол года пахать разрешают без замены. Если бы ещё достойно оплачивали.

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