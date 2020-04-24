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сегодня, 11:09 3

По вине населения в Амурской области произошли четыре природных пожара

По вине населения в Амурской области произошли четыре природных пожара
Фото: pixabay.com

23 апреля в Амурской области были зарегистрированы и в этот же день ликвидированы 4 природных пожара. Об этом сообщила пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности региона.

В Бурейском районе возгорания возникли в двух с половиной километрах от Новобурейска и в двух – от Буреи. В Завитинском районе – почти в трех километрах от села Подоловка, а в Зейском районе – в пяти километрах от села Гулик. Угрозы населенным пунктам не было. Общая площадь всех возгораний составила 69 гектаров. С огнем боролись 55 сотрудников лесоохраны и областной противопожарной службы. Задействовали 10 единиц техники. Причина всех пожаров – деятельность местного населения.

Фото пресс-службы министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области

Для тушения лесных пожаров на территории области имеется резерв в количестве 106 человек ПДПС Амурской авиабазы, 338 человек лесной охраны, 63 человек Федерального резерва и 296 единиц техники.

На всей территории Приамурья по-прежнему действует особый противопожарный режим. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях данного режима влечет штраф: для граждан – от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

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#пожары #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Мапа

    Мапа
    5 часов назад



    По вине населения в Амурской области произошли четыре природных пожара



    Ничё так, предъява нам - населению!

  • Абрахман

    Абрахман
    5 часов назад

    Бред, после такого циклона, особенно в зейском районе....возгорание. сами лесхозы и поджигают, деньги осваивают

  • Абрахман

    Абрахман
    4 часа назад

    Под руководством министра л/х

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