Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24апреля
Предыдущая новость
сегодня, 09:12 0

Прощание с амурским психотерапевтом Евгением Батраком состоится 24 апреля

Прощание с амурским психотерапевтом Евгением Батраком состоится 24 апреля

Стали известны дата и время прощания с Евгением Батраком – известным амурским психотерапевтом, скончавшимся на 53-м году жизни.

Так, прощание пройдет в пятницу, 24 апреля, в Благовещенске. Вынос состоится с 11:00 до 11:30 из криминального морга по адресу: улица Красноармейская, 103. Как сообщили в Амурской областной психиатрической больнице, время прощания сокращено до 30 минут из-за ситуации с коронавирусом.

Евгения Батрака похоронят на городском кладбище на 17-м километре.

Просмотров всего: 120

#память

распечатать


Общество 2

Как на самом деле живут ветераны: один день с участниками войны (фильм)
Общество 24

Жители Амурской области в юбилей Ленина принесли цветы к памятникам Ильича
Общество 13

Умер известный амурский психотерапевт Евгений Батрак
Общество

В Тынде ветеранам Великой Отечественной войны ремонтируют квартиры
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь