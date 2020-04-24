Прощание с амурским психотерапевтом Евгением Батраком состоится 24 апреля
Стали известны дата и время прощания с Евгением Батраком – известным амурским психотерапевтом, скончавшимся на 53-м году жизни.
Так, прощание пройдет в пятницу, 24 апреля, в Благовещенске. Вынос состоится с 11:00 до 11:30 из криминального морга по адресу: улица Красноармейская, 103. Как сообщили в Амурской областной психиатрической больнице, время прощания сокращено до 30 минут из-за ситуации с коронавирусом.
Евгения Батрака похоронят на городском кладбище на 17-м километре.
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