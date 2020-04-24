Речной транспорт в апреле признан пострадавшим, а авторемонт – нет

Предприниматели усомнились в справедливости определения наиболее пострадавших отраслей амурской экономики в ходе онлайн-заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Амурской области 23 апреля.

Как сообщил председатель Амурского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Борис Белобородов, в последние несколько дней предпринимательское сообщество совместно с правительством области проводило напряженную работу по определению наиболее пострадавших отраслей экономики. Проводились опросы предпринимателей, собиралась и анализировалась информация, составлялся проект перечня наиболее пострадавших отраслей.

Правительству было предложено более 30 отраслей, которые могли бы составить региональный перечень пострадавших в дополнение к федеральному, включающему 11 отраслей. В результате амурский минэконом составил перечень из 26 отраслей, частично повторяющий федеральный.

«Уже в ходе предварительного обсуждения с правительством области стало понятно, что для определения наиболее пострадавших используются не совсем релевантные критерии, — пояснил Борис Белобородов. — Обосновывая включение той или иной отрасли в перечень, сотрудники министерства указывали на количество работников, долю в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, была ли приостановлена деятельность, имеет ли она дистанционный характер, мнение курирующих ведомств и так далее.

Другими словами, использовались непрямые критерии, лишь косвенно характеризующие ту или иную отрасль. Поэтому результат, на наш взгляд, оказался весьма спорным: например, в перечне совершенно обоснованно оказалась деятельность кинотеатров – 95 работников, но почему-то не были включены услуги в области права и бухгалтерского учета — 2537 работников. Ремонт и техобслуживание летательных аппаратов, включая космические, признан пострадавшей отраслью, а авторемонт и техобслуживание — нет. И таких примеров немало.

А чего стоит включение в перечень пострадавших вспомогательной деятельности, связанной с внутренним водным транспортом – это в апреле-то, когда водоемы и реки скованы льдом!»

Мы считаем, продолжает предприниматель, что пострадала вся амурская экономика, может быть, кроме двух отраслей — торговли продуктами питания и лекарствами».

По мнению Белобородова, только один критерий отнесения отраслей экономики к пострадавшим является наиболее объективным — изменение объема выручки за первые 2-3 недели апреля. Оценка степени этого изменения и поможет отнести предприятия тех или иных отраслей к наиболее пострадавшим. Это нетрудно посчитать — использование контрольно-кассовой техники в режиме онлайн и обороты по расчетным счетам в банках дают самую объективную информацию.

Видеозапись онлайн-заседания Совета по развитию МСП размещена по ссылке.