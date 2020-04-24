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сегодня, 08:46 0

РЖД изменили правила покупки билетов

РЖД изменили правила покупки билетов
Фото: РИА Новости

Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные — в частности, номер мобильного телефона или e-mail. Эту норму закрепили на законодательном уровне.

Ранее это было по желанию для оперативного информирования об изменениях в расписании.

С 23 апреля на электронную почту или телефон будут присылать график движения поезда, на который куплен билет. В холдинге подчеркнули, что услуга бесплатная, а контактную информацию не будут использовать для маркетинговых и рекламных рассылок.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом РЖД отменили более ста пассажирских поездов, график движения ряда других был откорректирован. При этом в компании поясняли, что решения о корректировке графика принимаются лишь в случае существования дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет менее 25 % от общего количества предложенных мест, сообщает РИА Новости.

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#транспорт

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