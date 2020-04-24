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24апреля
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сегодня, 08:16 2

Путин поручил утвердить до 1 мая льготную ипотеку под 6,5 %

Путин поручил утвердить до 1 мая льготную ипотеку под 6,5 %

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ утвердить до 1 мая льготную ипотечную программу по ставке 6,5 % годовых, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Правительству Российской Федерации при разработке мер поддержки строительной отрасли обеспечить ... утверждение льготной ипотечной программы, в рамках которой до 1 ноября 2020 года гражданам предоставляются ипотечные кредиты на покупку жилья на первичном рынке в размере до 3 миллионов рублей, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – до 8 миллионов рублей по ставке 6,5 % годовых на весь срок кредита», – говорится в поручении.

Срок исполнения поручения – до 1 мая 2020 года. Накануне Минфин внес проект постановления об ипотеке под 6,5 % на новостройки в правительство.

16 апреля Путин распорядился запустить программу льготной ипотеки по ставке 6,5 % на покупку «нового жилья комфорт-класса». По словам президента, программа даст возможность россиянам с помощью государства улучшить жилищные условия и поддержит строительную отрасль. По оценкам Путина, реализация программы в 2020 году потребует около 6 миллиардов рублей.

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#Недвижимость

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    55 минут назад

    бизнес рушится-какая там ипотека

  • Noir

    Noir
    15 минут назад

    Безработным без разницы какой % ипотеки дают.

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