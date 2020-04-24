Путин поручил утвердить до 1 мая льготную ипотеку под 6,5 %

Правительству Российской Федерации при разработке мер поддержки строительной отрасли обеспечить ... утверждение льготной ипотечной программы, в рамках которой до 1 ноября 2020 года гражданам предоставляются ипотечные кредиты на покупку жилья на первичном рынке в размере до 3 миллионов рублей, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – до 8 миллионов рублей по ставке 6,5 % годовых на весь срок кредита», – говорится в поручении.

Срок исполнения поручения – до 1 мая 2020 года. Накануне Минфин внес проект постановления об ипотеке под 6,5 % на новостройки в правительство.



16 апреля Путин распорядился запустить программу льготной ипотеки по ставке 6,5 % на покупку «нового жилья комфорт-класса». По словам президента, программа даст возможность россиянам с помощью государства улучшить жилищные условия и поддержит строительную отрасль. По оценкам Путина, реализация программы в 2020 году потребует около 6 миллиардов рублей.