Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:30 0

Амурские предприниматели могут закрыть ИП с помощью селфи

Амурские предприниматели могут закрыть ИП с помощью селфи
Фото: pixabay.com

ФНС России доработала сервис «Государственная регистрация ЮЛ и ИП» для направления заявления в регистрирующий орган о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя без электронной подписи. Такая возможность предоставлена индивидуальным предпринимателям на период действия ограничений в связи с коронавирусом (COVID-19).

Заявитель может сформировать и направить заявление в регистрирующий орган в электронном виде. Одновременно с заявлением направляются скан-образ или фотография страниц паспорта с информацией о выдаче документа, серии и номере. Также необходимо указать ФИО лица, которому принадлежит документ, и приложить фотографию. Кроме того, необходимо сделать собственное фото (селфи) с этим документом, открытым на тех же страницах, для подтверждения личности.

В течение пяти рабочих дней на адрес электронной почты, указанной при формировании заявления, регистрирующий орган направит документы по результатам рассмотрения заявления, разъясняет налоговая служба.

За консультациями амурчане могут позвонить в Региональный ситуационный центр УФНС по телефонам (4162) 390-538, 390-528 и 390-529.

В течение 5 рабочих дней на адрес электронной почты, указанной при обращении, регистрирующий орган направит документы по результатам рассмотрения заявления.

Просмотров всего: 440

#бизнес #коронавирус #налоги

распечатать


Коронавирус 1

Речной транспорт в апреле признан пострадавшим, а авторемонт – нет
Коронавирус

В России замедлился рост числа заразившихся коронавирусом
Экономика 9

В России на 77 % выросло число ИП, прекративших свою работу
Коронавирус 12

В помощь белогорской больнице из Благовещенска отправился «врачебный десант»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь