Амурские предприниматели могут закрыть ИП с помощью селфи

Заявитель может сформировать и направить заявление в регистрирующий орган в электронном виде. Одновременно с заявлением направляются скан-образ или фотография страниц паспорта с информацией о выдаче документа, серии и номере. Также необходимо указать ФИО лица, которому принадлежит документ, и приложить фотографию. Кроме того, необходимо сделать собственное фото (селфи) с этим документом, открытым на тех же страницах, для подтверждения личности.

В течение пяти рабочих дней на адрес электронной почты, указанной при формировании заявления, регистрирующий орган направит документы по результатам рассмотрения заявления, разъясняет налоговая служба.

За консультациями амурчане могут позвонить в Региональный ситуационный центр УФНС по телефонам (4162) 390-538, 390-528 и 390-529.

В течение 5 рабочих дней на адрес электронной почты, указанной при обращении, регистрирующий орган направит документы по результатам рассмотрения заявления.