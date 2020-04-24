В России замедлился рост числа заразившихся коронавирусом

У 4774 человек в России выявили коронавирусную инфекцию за минувшие сутки, общее число заболевших COVID-19 выросло до 62 773 инфицированных. Прирост заболевших сокращается второй день подряд. Накануне оперштаб отчитался о 5 236 новых случаях заражения после 5 642 случаев днем ранее, сообщается на сайте федерального штаба стопкоронавирус.рф.

Прирост заболевших сокращается второй день подряд. Накануне оперштаб отчитался о 5236 новых случаях заражения после 5642 случаев днем ранее.

Большинство новых заболевших COVID-19 — в Москве. За сутки в столице диагноз подтвердился у 1959 жителей. Заболеваемость в Москве также падает второй день подряд — оперштаб сообщил о 2548 новых заразившихся коронавирусом накануне и о 3083 новых случаях днем ранее.

Кроме того, суточный прирост заболевших COVID-19, выраженный в процентах, в России и Москве 23 апреля достиг минимума за весь период — плюс 8 %.

С начала эпидемии коронавирусной инфекцией в Москве заболели 33 940 человек. 288 зараженных скончались, 27 из них — за последние сутки. Число выздоровевших пациентов за сутки выросло на 181 до 2448 человек.

В России за сутки умерли 42 пациента с коронавирусом, с начала эпидемии — 555 инфицированных. Вылечились от COVID-19 уже 4891 человек, прирост в 471 выздоровевших за сутки.

После Москвы больше всего новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в Подмосковье — 688 инфицированных. Всего в регионе уже 7278 заболевших COVID-19. На третьем месте — Санкт-Петербург, где диагноз подтвердился у 191 человека за сутки и у 2458 жителей за весь период. В топ-5 регионов по новым случаям также входят Мурманская область — 97 новых заразившихся и 603 за весь период, а также Ямало-Ненецкий автономный округ, где коронавирус выявили у 94 людей за сутки и 243 жителей с начала эпидемии.

В топ-10 регионов по общему числу заразившихся коронавирусом жителей также входят Нижегородская область (1002 выявленных случая заражения), Ленинградская область (576), Коми (542), Краснодарский край (539), Ростовская (469) и Тульская (461) области, следует из последних данных федерального оперштаба.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает десятое место в мире по заболеваемости COVID-19. По числу выявленных случаев заражения коронавирусом Россию опережают Соединенные Штаты — 842 629 случаев), Испания — 208 389 случаев, Италия — 187 327 случаев.