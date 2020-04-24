Студенты из Благовещенска придумали, как перерабатывать пластик и вышли в финал чемпионата CASE-IN

Студенты Амурского государственного университета придумали, как дать пластику вторую жизнь и получили путевку в финал VIII Международного инженерного чемпионата CASE-IN, который входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».

Международный инженерный чемпионат CASE-IN — международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди студентов, школьников и молодых специалистов. Цель чемпионата — популяризация инженерно-технического образования и привлечение наиболее перспективных молодых специалистов в топливно-энергетический и минерально-сырьевой комплексы.

Чемпионат проходит в 57 вузах России и стран СНГ. В ходе отборочных этапов в феврале – мае 2020 года более 10 000 будущих и молодых инженеров топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов решают инженерные кейсы по единой теме Чемпионата «Технологическая модернизация» − одной из приоритетных тем для российской и мировой экономики.

Соревнования чемпионата CASE-IN были оперативно переведены в дистанционный формат в связи с противоэпидемическими мерами в регионах России: студенческие команды представили в онлайне свои решения по направлению «Нефтехимия». Эксперты — представители отраслевых компаний — так же в онлайне оценили идеи студентов и выбрали лучшие команды.

Свои идеи студенты выработали всего за 10 дней.

Задание кейса по направлению «Нефтехимия» — дать вторую жизнь пластику: участники чемпионата представили проекты технологической модернизации предприятия, предусмотрев создание площадки по сбору и подготовке использованной ПЭТ-упаковки и бесперебойную поставку вторичных полимеров в качестве сырья. Кейс для будущих специалистов нефтехимической промышленности был разработан по материалам СИБУРа, стратегического партнера направления «Нефтехимия» чемпионата CASE-IN.

Экспертами отборочного этапа выступили специалисты ООО «СИБУР-Тобольск» и АмГУ.

Победителем отборочного этапа стала команда DFM, в которую вошли Денис Потапчук, Павел Одородько, Надежда Антонова и Кирилл Приходько.

«Вторая жизнь пластика - это толчок не только к развитию технологий и экономики, но и возможность решить глобальную проблему экологии. Ни для кого не секрет, что большая часть мусора в океане - это пластик. И его переработка позволит сократить количество отходов, что ежедневно скапливаются на свалках и просто лежат десятилетиями. У половины нашей команды это уже четвертый кейс. Первый опыт был в 2018 году, выиграли в вузе и поехали в Москву, в 2019 до первого места не хватило 0,3 балла и вот сейчас взяли первенство, - рассказал капитан финалистов Денис Потапчук. - Самыми интересными были моменты обсуждения применения всех технологий и инноваций и оформления их в единую структуру, а сложным было выстроить взаимодействие и включиться в работу в короткий срок. Мы научились не только искать и структурировать информацию, но и отбирать лучшую, думать, как её применить и сделать это эффектно. Работать в команде и слушать каждого напарника, а теперь и друга».

Серебряные награды получила команда ECO, в которую вошли Татьяна Загорская, Александра Геворкян, Елена Шпак и Татьяна Ганина.

На третьем месте — команда «Душа Волка»: Дмитрий Дубинин, Алина Рудакова, Максим Наприенко и Ксения Петренко.

Лучшая команда будет защищать честь своего вуза на финале чемпионата CASE-IN в Москве.

Финал Международного инженерного чемпионата CASE-IN пройдет традиционно в Москве и соберет лучшие студенческие инженерные команды 57 вузов России и стран СНГ.

А победители финала чемпионата получат ценные призы, возможность принять участие во всероссийских отраслевых летних форумах, преимущества при поступлении в магистратуру и аспирантуру, а также смогут пройти практику в ведущих компаниях отрасли.

Организаторы чемпионата — Фонд «Надежная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика».

Соорганизатором направления «Электроэнергетика» Студенческой лиги «CASE-IN» выступает Ассоциация «Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения», соорганизатором направлений «Горное дело» и «Геологоразведка» выступает Межрегиональная общественная организация «Академия горных наук».

Чемпионат реализуется в соответствии с Планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации № 366-р от 5 марта 2015 года.

Чемпионат с 2018 года включен в Общероссийский план молодежных мероприятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования, утвержденный совместно Министерством энергетики Российской Федерации, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Федеральным агентством по делам молодежи .

Чемпионат организован с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.