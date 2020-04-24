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Выбор читателей за 23 апреля

Выбор читателей за 23 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 23 апреля.

Китайский Харбин закрыл въезд в город из-за коронавируса

Китайский город Харбин закрыл въезд для жителей других городов и для автомобилей, зарегистрированных не в Харбине. Чрезвычайные меры были введены после роста числа заболевших COVID-19.

Надежда Бабкина заразила коронавирусом личного водителя и всю его семью

Надежда Бабкина все еще продолжает получать лечение в клинике Москвы. Как оказалось, еще до госпитализации артистка успела заразить коронавирусом личного водителя, а тот свою очередь – членов своей семьи.

Два новых случая COVID-19 выявлены в Амурской области

23 апреля в Амурской области зарегистрировано два новых лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции COVID-19. Результаты подтверждены в установленном порядке. Первый случай – в поселке Магдагачи, второй – в городе Белогорск.

В 21 регионе России внедрят пропуска с QR-кодами

Двадцать один российский регион подал заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков. Данная система позволяет работодателям через личный кабинет компании на портале Госуслуг подать список сотрудников для их получения.

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#Обзор #интернет #СМИ

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