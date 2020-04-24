Астрологический прогноз на 24 апреля: Дев ждет творчество, у Козерогов новый проект

Восход Солнца: 05:17

Заход Солнца: 19:38

Солнце в Тельце.

Овен. Вы постоянно говорите о своих планах, но даже не пытаетесь начать их выполнять. Несмотря на широкий круг ваших друзей, сегодня астрологи советуют уделять время только самым близким.

Телец. Время расширять кругозор, узнавать новое и рассказывать об этом людям, которые приходят в восторг от интеллектуальных бесед с Вами. Нужные двери, наконец, откроются и Вы сможете реализовать нечто важное для себя.

Близнецы. Вы уже созрели, пора отпустить прошлое и двигаться дальше. Решить проблемы Вы сможете только в спокойном состоянии, полностью контролируя ситуацию.

Рак. Постарайтесь настроиться на долгий путь достижения цели, придется преодолевать преграды. Благоприятное время для обучения и занятий спортом, Вы будете многое делать, чтобы уже сегодня стать лучше!

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Лев. Не рассказывайте ничего личного, друг может оказаться завистником и разрушить ваши планы совсем скоро. Придется тратить деньги на вещи, которые Вы не собирались покупать. Незапланированные расходы некоторым испортят настроение на весь день.

Дева. Займитесь творческой работой, потенциал Дев на высоком уровне, можно начинать рисовать картину, писать книгу, затеять важный проект. И пусть вы не самый общительный человек на свете, в этот день без проблем заведете друзей. Общение будет необременительный и приятным.

Весы. Переключитесь на общественную жизнь, поработайте для создания благоприятного имиджа, ведь совсем скоро вам придется общаться с потенциальными партнерами, которые будут спрашивать о Вас коллег, друзей или знакомых. Продуктивность может пострадать, если и дальше будете отвлекаться на общение с друзьями.

Скорпион. Утром вероятны разногласия с начальством, хотя Вы усердны в работе более чем обычно. Со здоровьем также возможны неприятности. Вторая половина суток потребует от Вас большей организованности и ответственности за своих близких. Не исключено, что сама Вселенная сегодня намекнет Вам, подаст знак, который поможет в решении некого вопроса.

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Стрелец. В пятницу Вы сможете завершить дело, которое отняло у Вас несколько сотен нервных клеток. И эта победа вдохновит Вас на новые подвиги! Ваш жизненный потенциал понижен, есть соблазн попросить кого-то решить за Вас проблемы. Но помощь сегодня может сделать Вас должником на долгие годы.

Козерог. Звезды советуют Вам расслабиться и заниматься исключительно приятными хлопотами. Работа подождет, да и особенно продуктивной она не будет. Вы находитесь на подъеме, без труда оперируете большими массивами информации и строите планы на несколько лет вперед. Вероятно, Вы уже задумываетесь над новым проектом или собственным бизнесом, главное, перед первым шагом поговорите со специалистами.

Водолей. Вам придется и свои дела привести в порядок, и окружающим помочь, хотя и морально. К счастью, сегодня Вы успеете все! Сегодня Вы будете чувствовать в себе потенциал решить любую проблему интеллектуального характера, а во второй половине дня ожидается приятное знакомство, которые Вы запомните.

Рыбы. Обида, которую Вы храните в душе, негативно влияет на Вас самих, попробуйте простить, наконец, человека, который Вас обидел. Обязательно прогуляйтесь в пятницу, проведите какое-то время на природе.

Астролог: Вальдемар Небоходцев