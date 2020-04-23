В России на 77 % выросло число ИП, прекративших свою работу

В России количество индивидуальных предпринимателей сократилось за месяц на 66,8 тысячи. Это на 77,2 % больше, чем в марте 2019 года. Таковы данные Федеральной налоговой службы.

При этом, согласно данным ФНС, в январе-феврале количество прекративших деятельность ИП уменьшалось по сравнению с прошлым годом. Так, в январе-феврале 2020 года прекратили деятельность 118,1 тысячи ИП против 117,7 тысячи за аналогичный период 2019 года.

Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей. Если в начале их количество увеличилось на 32,9 %, то в целом по итогам первого квартала 2020 года количество вновь зарегистрированных ИП снизилось по сравнению с первым кварталом 2019 года на 1,3 %, до 183,2 тысячи со 185,7 тысячи, пишет «Коммерсантъ».