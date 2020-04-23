Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23апреля
Предыдущая новость
сегодня, 20:59 3

В России на 77 % выросло число ИП, прекративших свою работу

В России на 77 % выросло число ИП, прекративших свою работу
Фото: https://vlast-sovetov.ru/

В России количество индивидуальных предпринимателей сократилось за месяц на 66,8 тысячи. Это на 77,2 % больше, чем в марте 2019 года. Таковы данные Федеральной налоговой службы.

При этом, согласно данным ФНС, в январе-феврале количество прекративших деятельность ИП уменьшалось по сравнению с прошлым годом. Так, в январе-феврале 2020 года прекратили деятельность 118,1 тысячи ИП против 117,7 тысячи за аналогичный период 2019 года.

Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей. Если в начале их количество увеличилось на 32,9 %, то в целом по итогам первого квартала 2020 года количество вновь зарегистрированных ИП снизилось по сравнению с первым кварталом 2019 года на 1,3 %, до 183,2 тысячи со 185,7 тысячи, пишет «Коммерсантъ».

Просмотров всего: 613

#бизнес #экономика

распечатать


Экономика 4

В Приамурье 26 сфер деятельности вошли в список наиболее пострадавших от пандемии

Экономика 39

Губернатор Приамурья: области выделены беспрецедентные средства на нацпроекты
Коронавирус

Банки оценили падение оборотов малого бизнеса за три недели самоизоляции
В России и мире 5

В России хотят запретить скидки на продукты
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    2 часа назад

    Экономика бвзис, политика надстройка. При перемене мест слагаемых сумма по всей видимости все таки меняется.

  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    В такой стране как Россия капитализм не приживется ни в какой форме и его подобие будет безжалостно свергнуто рано или поздно народом.

  • Гортензия28

    Гортензия28
    1 час назад

    АлекsейВ такой стране как Россия капитализм не приживется ни в какой форме и его подобие будет безжалостно свергнуто рано или поздно народом.


    Ага дождетесь) Скажите еще, что природные ресурсы национализируют

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь