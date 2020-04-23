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23апреля
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За обрушение путепровода в Свободном пойдет под суд экс-сотрудник администрации

За обрушение путепровода в Свободном пойдет под суд экс-сотрудник администрации

Бывший начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Свободного предстанет перед судом. Его обвиняют в халатности. Как показало расследование, из-за бездействия обвиняемого в октябре 2018 года рухнул путепровод, проходящий над железнодорожным полотном.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый не исполнил свои обязанности по контролю за состоянием автомобильного путепровода, расположенного в городе Свободном на пересечении улицы Михайло-Чесноковская с железнодорожным полотном на 7 806 километре ЗабЖД, в период его непрерывной эксплуатации.

При этом, по данным следствия, муниципальный служащий, в силу занимаемой должности, имел реальную возможность своевременно принять меры по выявлению дефектов. Речь идет о трещинах в несущих конструкциях, отклонениях схемы опирания балок пролетного строения от расчетной, а также об иных признаках износа. Соответственно он мог принять решение о временном ограничении или прекращении движения транспорта по путепроводу по итогам обязательных текущих и специализированного осмотров.

Как показало расследование, в результате бездействия обвиняемого 9 октября 2018 года произошло разрушение ригеля опоры и обрушение на железнодорожные пути части балок пролетных строений путепровода под воздействием автомобиля с грузом, водитель которого получил повреждения, причинившие средней тяжести вред его здоровью. Кроме того, причинен ущерб собственнику автомобиля, уничтожены два железнодорожных вагона, принадлежавшие организациям, повреждены контактные сети, рельсы и шпалы. Общая сумма ущерба составила около 4 миллионов рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Амурской области, в связи с чем в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает амурское следственное управление.

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#происшествия #Свободный #транспорт

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