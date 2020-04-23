Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:22 10

В помощь белогорской больнице из Благовещенска отправился «врачебный десант»

В помощь белогорской больнице из Благовещенска отправился «врачебный десант»
Фото: https://ont.by/

В Белогорск 23 апреля выехали благовещенские врачи. Помощь медиков высокой квалификации вызвана необходимостью усилить работу в Белогорской больнице по профилактике распространения коронавирусной инфекции, наладить работу по лечению и обследованию горожан.

Организационно-методические вопросы в Белогорской районной больнице будет помогать решать Александр Платонов, председатель правления региональной общественной организации «Медицинская Палата Амурской области», главный врач областного кожно-венерологического диспансера, врач высшей категории. Как сказали в региональном минздраве, Александр Платонов будет находиться в Белогорске и консультировать коллег до стабилизации ситуации в этом лечебном учреждении.

«В больнице прекрасный работоспособный коллектив, нацеленный на выполнение поставленных задач. Думаю, все будет хорошо», – сказал Александр Платонов.

Кроме того, в Белогорск на две недели выехал депутат амурского Заксобрания, врач Андрей Рудь.

«Это моя территория, там живут мои избиратели, когда-то доверившие мне представлять свои интересы, и я несу ответственность за их судьбы. В первую очередь я еду в Белогорск как врач-инфекционист с 20-летним стажем. На протяжении 13 лет я руководил городской больницей, знаком с ней изнутри, и думаю, мы справимся, ситуацию выровняем», – рассказал Андрей Рудь.

Просмотров всего: 1743

#Белогорск #коронавирус

распечатать


Происшествия

В Белогорске возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 16-летнего парня
Коронавирус

Амурской области выделяют федеральные деньги на борьбу с коронавирусом
Культура

Около двух тысяч пользователей присоединились к благовещенскому танцевальному марафону

Коронавирус 1

В соседних с Приамурьем регионах намного больше случаев COVID-19

Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • жанин

    жанин
    2 часа назад

    С чем справляться и что выравнивать приехал "опытнейший"инфекционист, шоумен от медицины

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    А, про Рудя вспомнили, когда прижало... Видимо, сватают.

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    2 часа назад

    Зато как поет

  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    2 часа назад

    Когда мозгов у медицинского руководства нет, то нужны десанты.

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    2 часа назад

    "Врачебный десант". Это все участники десанта?

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    1 час назад

    жанинС чем справляться и что выравнивать приехал "опытнейший"инфекционист, шоумен от медицины


    Владелец заводов газет пароходов)

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    Ещё Леонтьеву отправте, она тоже "опытный управленец", и они все будут командовать теми кто "плохо работает" и умеет только лечить людей

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    А потом дайте им (командирам) медали, квартиры и пожизненные премии (как обычно), а медикам дайте ещё люлей (после люлей от командиров) и выговоров с лишением премий пожизненно (как обычно)

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    Десант-диверсант

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    7 минут назад

    ЛюсиТа
    жанинС чем справляться и что выравнивать приехал "опытнейший"инфекционист, шоумен от медицины


    Владелец заводов газет пароходов)


    Гений, миллиардер, плейбой, филантроп )) прасцици

Показать все (10) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь