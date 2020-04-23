В помощь белогорской больнице из Благовещенска отправился «врачебный десант»

В Белогорск 23 апреля выехали благовещенские врачи. Помощь медиков высокой квалификации вызвана необходимостью усилить работу в Белогорской больнице по профилактике распространения коронавирусной инфекции, наладить работу по лечению и обследованию горожан.

Организационно-методические вопросы в Белогорской районной больнице будет помогать решать Александр Платонов, председатель правления региональной общественной организации «Медицинская Палата Амурской области», главный врач областного кожно-венерологического диспансера, врач высшей категории. Как сказали в региональном минздраве, Александр Платонов будет находиться в Белогорске и консультировать коллег до стабилизации ситуации в этом лечебном учреждении.

«В больнице прекрасный работоспособный коллектив, нацеленный на выполнение поставленных задач. Думаю, все будет хорошо», – сказал Александр Платонов.

Кроме того, в Белогорск на две недели выехал депутат амурского Заксобрания, врач Андрей Рудь.

«Это моя территория, там живут мои избиратели, когда-то доверившие мне представлять свои интересы, и я несу ответственность за их судьбы. В первую очередь я еду в Белогорск как врач-инфекционист с 20-летним стажем. На протяжении 13 лет я руководил городской больницей, знаком с ней изнутри, и думаю, мы справимся, ситуацию выровняем», – рассказал Андрей Рудь.