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В Белогорске возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 16-летнего парня

В Белогорске возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 16-летнего парня

22 апреля 2020 года 16-летний Иванов Владислав Владимирович ушел из дома, расположенного по улице Никольское шоссе в Белогорск и пропал. По факту безвестного исчезновения подростка следователи возбудили уголовное дело.

В рамках возбужденного уголовного дела следственно-оперативной группой, включающей сотрудников уголовного розыска, с привлечением добровольцев поисково-спасательных отрядов проводятся необходимые следственные действия, оперативно-розыскные и поисковые мероприятия, направленные на установление обстоятельств исчезновения и возможного местонахождения пропавшего.

На момент ухода молодой человек предположительно был одет в темно-синие джинсы, кроссовки зимние синего цвета, темно-синюю куртку с капюшоном (парка), серую вязанную шапку.

Приметы: рост около 182 сантиметров, телосложение худощавое, темные длинные волосы до плеч.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Владислава Иванова, просят обратиться в следственные органы по телефонам: 8 (41641) 2-71-03, 8(924)744-00-20 или в полицию – 102, сообщает амурское следственное управление.

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#Белогорск #происшествия

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