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сегодня, 19:55 1

Амурчанин пожизненно лишился свободы за убийство дяди и его 11-летней дочери

Амурчанин пожизненно лишился свободы за убийство дяди и его 11-летней дочери
Фото: https://gorobzor.ru/

В Амурской области вынесли приговор 30-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве двух человек. Вначале он убил своего дядю, а затем, чтобы скрыть совершенное преступление, лишил жизни его 11-летнюю дочь – свою двоюродную сестру.

Преступление мужчина совершил в ночь на 7 апреля 2019 года. При этом он находился в состоянии наркотического опьянения. Все произошло в его доме в селе Ивановка Ивановского района.

Осужденного обнаружили на месте преступления с телесными повреждениями, которые он сам себе нанес, и доставили в лечебное учреждение. После оказания необходимой медицинской помощи по ходатайству следователя судом мужчина был помещен под стражу. Уголовное дело было возбуждено по пунктам «а», «в», «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, двух лиц, малолетнего, с целью скрыть другое преступление).

В рамках уголовного дела проведены необходимые экспертизы: медицинская судебная, генотипоскопическая, наркологическая и ряд других. По результатам стационарной судебной психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым.

Судом за совершенные преступления осужденному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщает амурское следственное управление.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Вот и этого мало, за две жизни! Таким изуверам расстрел на месте. Общество не обязано кормить таких подонков.

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