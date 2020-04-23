Амурской области выделяют федеральные деньги на борьбу с коронавирусом

Регионам ДФО, как и другим российским субъектам, правительство РФ выделяет деньги на борьбу с распространением коронавируса. Средства дают на покупку средств индивидуальной защиты медиков, на обеспечение инфекционными койками, на автомобили скорой помощи, на аппараты ИВЛ и аппараты экстракорпоральной мембранной оксигенации, кроме того выделяются деньги на стимулирующие выплаты медикам.

«Задача у регионов: правильно и чётко составить заявки, «расписаться» в получении денег и осуществить закупку, если поставки не идут централизованно через федеральное министерство. Но в любом случае, все суммы и объёмы поставок согласовываются с региональными властями. Это очень важно. Только после того, как субъект согласовывает достаточность субсидии, начинаются поставки», – рассказали в амурском правительстве.

Деньги, на сегодняшний день, выделяются по нескольким направлениям, у каждого из которых своё целевое назначение. Более 3,2 миллиардов рублей Дальний Восток получает на дополнительное создание или перепрофилирование коечного фонда и на оснащение средствами индивидуальной защиты для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.

257 аппаратов искусственной вентиляции лёгких будут централизованно поставлены в дальневосточные регионы за счёт резервного фонда Правительства России. 114 автомобилей скорой медицинской помощи также будут поставлены в регионы согласно тем заявкам, которые подали региональные власти. 988 миллионов рублей выделено Дальнему Востоку из резервного фонда правительства России на стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

Что касается Амурской области, то по данным на 22 апреля, региону выделили деньги на 25 аппаратов ИВЛ, 11 автомобилей скорой помощи. 108 миллионов рублей выделено на стимулирующие выплаты медработникам и 316 миллионов рублей на средства индивидуальной защиты и дополнительные койко-места.