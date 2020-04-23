После 20 мая в Приамурье начнут принимать заявления на выплату детям от 3 до 7 лет

Малообеспеченные семьи, имеющие детей в возрасте от 3 до 7 лет, получат право на новую ежемесячную выплату. Условие - доход должен быть ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Для Амурской области он составляет 12 294 рубля.

Закон на уровне области уже принят, проект порядка проходит согласование и будет подписан в начале мая

Для расчета среднедушевого дохода служба вернется на 1,5 года назад.

«К примеру, если семья обратится в мае 2020 года, то период расчета будет с октября 2019 по ноябрь 2018 года, — рассказала заместитель министра соцзащиты населения Амурской области Ирина Пирог. — Будет учитываться любой доход: заработная плата от трудовой деятельности, предпринимательской, все виды пособий и льгот, мер соцподдержки, стипендия, алименты, доходы от продажи и сдачи имущества и иные».

Прием заявлений начнется после 20 мая. Подать их можно будет лично в управление социальной защиты либо через МФЦ, через портал Госуслуг, либо направить по почте.

Семьи должны представить только заявление, все сведения соцзащита будет запрашивать самостоятельно.

Выплата будет осуществляться с 1 июня 2020 года. Размер пособия составит 50 % от регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране это около 5 500 рублей, в Амурской области — почти 6 300 рублей.

По предварительным расчетам на выплату смогут рассчитывать более 15 тысяч амурских семей.

Причем, при назначении пособия соцзащита вернется к 1 января 2020 года. Если в семье на эту дату уже был ребенок в возрасте от 3 до 7 лет, семья получит еще деньги и за первые 5 месяцев.

Если 3 года исполнилось в период с января по июнь, то семья получит доплату за время с момента достижения ребенком возраста 3 лет в 2020 году до назначения выплаты.

Выплата устанавливается на один год. Телефон для консультаций – 8(4162) 200-213.