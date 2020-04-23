Около двух тысяч пользователей присоединились к благовещенскому танцевальному марафону

В областном центре Приамурья продолжается танцевальный марафон. Он проводится в режиме онлайн с 7 апреля в инстаграм-аккаунте отдела по делам молодежи @molodblag28. Представители творческих коллективов Благовещенска дистанционно проводят мастер-классы по различным танцевальным направлениям.

К марафону присоединились уже около двух тысяч пользователей. С 7 по 10 апреля четыре танцевальных мастер-класса провел Руслан Куликов, хореограф танцевальной студии «Ритм». Видео с его тренировками просмотрели больше тысячи пользователей Инстаграма. Затем благовещенцев учила танцевать зумбу Руслана Ковальчук, лицензированный Zumba Fitness инструктор.

23 апреля хореограф танцевального коллектива Splash Мария Зуева познакомила всех желающих с танцевальным направлением High Heels. «Направление High Heels сейчас очень популярно, его танцуют как парни, так и девушки», – рассказала Мария Зуева.

Планируется, что на следующей неделе мастер-класс в рамках танцевального марафона проведет хореограф международного класса Анна Соловьева, сообщает мэрия Благовещенска.