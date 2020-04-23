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23апреля
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сегодня, 18:38 0

Амурчанин угнал «Ниву» и врезался в столб

Амурчанин угнал «Ниву» и врезался в столб

В дежурную часть ОМВД России по Магдагачинскому району поступило сообщение от жительницы одного из посёлков. Женщина сообщила об угоне автомобиля ВАЗ со двора дома. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Разбитый автомобиль полицейские обнаружили недалеко от дома хозяев. Предварительная сумма ущерба от повреждений составила около 150 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, опросив свидетелей, оперативники установили возможную причастность к совершению преступления ранее судимого местного жителя 1991 года рождения. Мужчину задержали. Он дал признательные показания.

Злоумышленник пояснил, что, увидев автомобиль, решил покататься на нем, ключи находились в замке зажигания. Но уехать далеко не получилось, не справившись с управлением транспортным средством, он врезался в столб.

По факту угона возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Полицейские проверяют задержанного на причастность к другим преступлениям, сообщили в амурском управлении МВД.

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#происшествия #транспорт

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