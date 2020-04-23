В Амурской области мужчину насмерть сбил поезд
В Свободненское линейное отделение полиции 23 апреля поступило телефонное сообщение о том, что в районе перегона Михайло – Чесноковская – Арга обнаружен труп мужчины. Выяснилось, что погибший 1991 года рождения попал под поезд и от полученных травм скончался на месте происшествия.
Сотрудники транспортной полиции выясняют все обстоятельства случившегося и напоминают гражданам о необходимости соблюдения элементарных правил поведения на железной дороге:
– не находиться на объектах транспортного комплекса в состоянии алкогольного опьянения.
– переходить железнодорожные пути, только убедившись в отсутствии движущегося поезда и в установленных местах.
– пользоваться пешеходными мостами, тоннелями, настилами.
– не подходить к вагонам до полной остановки поезда.
– при первом же звуковом сигнале приближающегося состава отходить на безопасное расстояние.
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