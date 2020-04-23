В Амурской области мужчину насмерть сбил поезд

В Свободненское линейное отделение полиции 23 апреля поступило телефонное сообщение о том, что в районе перегона Михайло – Чесноковская – Арга обнаружен труп мужчины. Выяснилось, что погибший 1991 года рождения попал под поезд и от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сотрудники транспортной полиции выясняют все обстоятельства случившегося и напоминают гражданам о необходимости соблюдения элементарных правил поведения на железной дороге: – не находиться на объектах транспортного комплекса в состоянии алкогольного опьянения. – переходить железнодорожные пути, только убедившись в отсутствии движущегося поезда и в установленных местах. – пользоваться пешеходными мостами, тоннелями, настилами. – не подходить к вагонам до полной остановки поезда. – при первом же звуковом сигнале приближающегося состава отходить на безопасное расстояние.

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#происшествия #транспорт

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Екатерина PL