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23апреля
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сегодня, 18:20 3

Блогер из Благовещенска провел одиночное соревнование по плаванию на снегу

Блогер из Благовещенска провел одиночное соревнование по плаванию на снегу
Фото: скриншот видео

Благовещенский блогер Владимир Борода устроил заплыв в снегу. В своем Инстаграме он разместил шуточное видео после недавнего обильного снегопада.

Городской блогер, пранкер, автор социальных и развлекательных роликов Владимир Литовченко, известный в интернет – сообществе как Владимир Борода сделал оригинальную видеозарисовку об апрельской погоде. Герой ролика вышел во двор частного дома в образе спорсмена-пловца. После того как он снял банный халат, из одежды на авторе ролика остались только трусы, шапочка для плавания и солнцезащитные очки.

Тумбочкой для «пловца» послужил табурет. Борода под сопровождение спортивного комментатора размялся, залез на атрибут кухонной мебели, поприветствовал воображаемых зрителей и прыгнул на снежный покров. Изображая движения пловца в стиле баттерфляй Борода успешно преодолел несколько метров, после чего запись остановилась.

Владимир Борода известен не только шутками и розыгрышами. На счету пранкера и социальные акции. Так, в январе Владимир Литовченко устроил новогоднюю акцию, в ходе которой помог пожилым людям. В одном из гипермаркетов областного центра мужчина, облачившись в костюм Деда Мороза, оплатил пенсионерам их покупки.

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#интернет #юмор

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Комментарии
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  • Забаненный

    Забаненный
    5 часов назад

    Зачем вы рекламируете этого д...?

  • Итфат

    Итфат
    2 часа назад

    Владимир очень позитивный и интересный человек. Его видео поднимают настроение, а его акции действительно помогают людям.

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    Да, и мне нравится звуковое сопровождение

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