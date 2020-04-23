Блогер из Благовещенска провел одиночное соревнование по плаванию на снегу

Благовещенский блогер Владимир Борода устроил заплыв в снегу. В своем Инстаграме он разместил шуточное видео после недавнего обильного снегопада.

Городской блогер, пранкер, автор социальных и развлекательных роликов Владимир Литовченко, известный в интернет – сообществе как Владимир Борода сделал оригинальную видеозарисовку об апрельской погоде. Герой ролика вышел во двор частного дома в образе спорсмена-пловца. После того как он снял банный халат, из одежды на авторе ролика остались только трусы, шапочка для плавания и солнцезащитные очки.

Тумбочкой для «пловца» послужил табурет. Борода под сопровождение спортивного комментатора размялся, залез на атрибут кухонной мебели, поприветствовал воображаемых зрителей и прыгнул на снежный покров. Изображая движения пловца в стиле баттерфляй Борода успешно преодолел несколько метров, после чего запись остановилась.

Владимир Борода известен не только шутками и розыгрышами. На счету пранкера и социальные акции. Так, в январе Владимир Литовченко устроил новогоднюю акцию, в ходе которой помог пожилым людям. В одном из гипермаркетов областного центра мужчина, облачившись в костюм Деда Мороза, оплатил пенсионерам их покупки.