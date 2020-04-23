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23апреля
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сегодня, 18:01 1

Журналистка вела новостной прямой эфир из дома, когда в отражении появился ее голый муж

Журналистка вела новостной прямой эфир из дома, когда в отражении появился ее голый муж
Фото: стоп-кадр из видео

Мелинда Меза, корреспондент калифорнийского телеканала KCRA 3, надолго запомнит этот прямой эфир. Девушка показывала, как в условиях изоляции подстричься прямо у себя в ванной комнате. Вот только зрителям теперь совсем не до красоты, ведь в зеркале за ведущей они увидели ее обнаженного мужа.

На заднем плане в отражении зеркала зрители заметили абсолютно голого мужчину, стоящего в душе. Как оказалось, это был муж Мелинды и он понятия не имел, что попадает в кадр. Но теперь эти записи уже навсегда попали в Интернет и пользователи в восторге от ситуации, сообщает Life.

С момента как большая часть работников перешла на удалёнку, телеканалы постоянно радуют своих зрителей забавными фейлами. К примеру, недавно кот ведущего прогноза погоды залез в кадр прямо во время прямого эфира и стал всеобщим любимцем.

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#ТВ #шоу-бизнес #юмор

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Комментарии
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  • Mainer

    Mainer
    4 часа назад

    Женщина, что с неё взять? :D



    Сначала делает, лишь потом думает. Или вообще не думает, перед тем, как сделать :)



    Бывает :)

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